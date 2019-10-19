مؤتمر أنظمة المدفوعات لدول التعاون يستعرض الدوافع والتحديات

عقد مؤخرا المؤتمر الأول لنظام ربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي مع المجتمع المصرفي بدول المجلس والذي نظمته شركة المدفوعات الخليجية بالتنسيق مع البنك المركزي العماني بفندق شيراتون عمان مسقط. وتحدث الدكتور قيس اليحيائي نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في كلمته عن أهمية المؤتمر بإطلاع القطاع المصرفي بدول المجلس عن النظام وشركة المدفوعات الخليجية، حيث تطرق إلى دراسة الجدوى التي تم عملها بشأن فكرة إنشاء منصة مدفوعات خليجية مشتركة. فيما أوضح سعادة هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير القطاع المالي أهم الدوافع والتحديات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لأنظمة الدفع عبر الحدود وذلك خلال عرض تقديمي. وفي إطار الجهود المبذولة لإنشاء أنظمة فعالة لنظم المدفوعات والتسويات عبر الحدود في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته السابعة والثلاثين على إنشاء وتشغيل منصة دفع مشتركة لربط أنظمة الدفع في دول الأعضاء بالمجلس. ويعتبر نظام ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي منصة تربط أنظمة التسوية الإجمالية الآنية بدول مجلس التعاون الخليجي بنظام مركزي لمعالجة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وبشكل آني، مقارنةً بالطريقة الحالية لمعالجة عمليات الدفع عبر الحدود والتي تستهلك الكثير من الوقت و معقدة وليست فعالة من حيث التكلفة.

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