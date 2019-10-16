السلطنة تقدم للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تجربة عن إنشاء قاعدة بيانات للممارسات الإدارية الناجحة

في المحليات 17 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

شاركت السلطنة أمس في إجتماع الدورة العادية الـ(110) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، بحضور أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ترأس وفد السلطنة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.

تم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للمجلس التنفيذي، كما استعرض المجلس خلال إجتماعه إختيار مكتب تدقيق حسابات جديد لعامي (2020 ـ 2021م)، وموقف سداد الدول لإلتزاماتها المالية تجاه المنظمة، والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة التقارير.

كما وقف المجلس على مذكرة بإعتماد بعض اللوائح الإدارية الداخلية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حيث أوصت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والإدارية لعامي 2017 و2018م بضرورة إعداد لوائح إدارية متنوعة وتم تشكيل لجان متخصصة لوضع اللوائح الداخلية وقد أتمت هذه اللجان عدد من اللوائح للإعتماد من المجلس التنفيذي.

واطلع المجلس على مذكرة بطلب مناقلة نظامية في موازنة عام 2019م، ومقترح مواعيد إجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية خلال العام 2020م.

وحرصاً من وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة بين الدول العربية، من خلال عرض تلك التجارب على إجتماعات المنظمة فقد حرصت وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة على تقديم عرض مرئي عن مشروع إنشاء قاعدة بالممارسات الإدارية الناجحة بوحدات الخدمة المدنية بالسلطنة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات بالمبادرات الإدارية والتطبيقات العملية التي تقوم مختلف الوحدات الحكومية بالسلطنة بتطبيقها لتيسير عملها وإجراءاتها، حيث ستساهم هذه المبادرات عند تعميمها على تطوير الأداء الحكومي وإستفادة الوحدات من تجارب بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل المعارف ونقلها بين الجهات الحكومية، من خلال قاعدة بيانات موحدة. حيث تطرق العرض إلى المجالات التي يشملها المشروع ومنها إدارة الموارد البشرية، وتقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، والربط الآلي، وتوظيف الموارد المتاحة وحسن إستخدامها، والخدمة المجتمعية، بالإضافة الى رفع الكفاءة الإنتاجية للأداء الحكومي.

وقد أشاد أصحاب المعالي و السعادة رؤساء الوفود بهذه المبادرة و الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في السلطنة لتعزيز الأداء الحكومي.

حضر الاجتماع بمعية معاليه، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الادارية.