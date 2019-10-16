أسعد بن طارق يتسلم رسالة من ولي عهد أبو ظبي ويستقبل السفير الياباني

مسقط ـ العمانية:

تسلم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال استقبال سموّه بمكتبه أمس سعادة السفير محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.

كما استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه ظهر أمس سعـادة السفير كوباياشي سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة واليابان وأوجه التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.

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