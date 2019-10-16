استعراض أوجه التعاون بين السلطنة وجنوب أفريقيا في عدد من المجالات

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بمكتبه أمس معالي ريفيلوي ماريا متشواني رئيسة وزراء مقاطعة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا، التي تزور السلطنة حاليًّا.

جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، حيث تأتي هذه الزيارة بهدف تبادل الخبرات وتشجيع فرص الاستثمار.

من جانبها أشادت رئيسة وزراء مقاطعة مبومالانجا بجنوب أفريقيا بالنقلة النوعية المتميزة التي شهدتها السلطنة، والدور الرائد الذي تنتهجه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في إرساء دعائم التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة مع دول العالم الأخرى، موضحة ما تتمتع به السلطنة من مقومات، وتطور ملموس في كافة المجالات.

كما استقبل معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه صباح أمس ريفيلوي ماريا متشواني رئيسة وزراء مقاطعة مبومالانجا بجمهورية جنوب افريقيا والتي تزور السلطنة حاليا.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية واستعراض أوجه التعاون لتطوير وتعزيز الاستثمار في تلك المجالات.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة والوفد المرافق لها.

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