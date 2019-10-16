مركز الأمن البحري يعقد اجتماعا للوكالات الملاحية في السلطنة

عقد مركز الأمن البحري صباح امس وبالتنسيق مع وزارة النقل اجتماعاً مع الوكالات الملاحية للسفن السياحية الزائرة لموانئ السلطنة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية التي يقوم بها مركز الأمن البحري لضمان سلامة الملاحة في المنطقة البحرية العمانية والسفن المبحرة فيها والزائرة للسلطنة.

وقد تضمن الاجتماع مناقشة الأحداث المتعلقة بالأمن البحري في السلطنة، وواجبات الوكيل الملاحي لشركات النقل السياحي، والسعي الدائم لسلامة السفن، والنهوض بمجال السياحة البحرية في السلطنة، كما بحث الاجتماع سبل تطوير التعاون والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية في هذا الجانب، والعمل على ضمان سلامة السفن السياحية الزائرة للسلطنة، بمشاركة مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات العلاقة بالأمن البحري.

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