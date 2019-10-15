انطلاق ملتقى “تمكين المرأة في مجال برمجة المواقع الإلكترونية”

وزيرة التربية والتعليم: الاستراتيجية الوطنية للتعليم تركز على التكنولوجيا والابتكار مواكبة لرؤية عمان 2040

مسقط ـ الخليج 365:

بدأت صباح أمس بفندق كمبينسكي ـ مسقط، فعاليات ملتقى “تمكين المرأة في مجال برمجة المواقع الإلكترونية”، والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، ممثلة بالمركز الوطني للأعمال، بالتعاون مع مؤسسة CTEK التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، وبمشاركة دولية واسعة.

وأكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في كلمتها خلال الملتقى أن المساواة بين الجنسين والإدماج يضمن التمكين والحق في التعليم لجميع المواطنين بما في ذلك النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن عدد الطلبة خلال العام الدراسي 2019 ـ2020 قد بلغ 759307 طلاب، وبلغت نسبة الإناث 50% من إجمالي الطلبة.

وأضافت الشيبانية أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم تركز على التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، كما تدرك الوزارة أهمية الاستجابة للتغيرات التي تحدث في العالم اليوم وتواصل تعزيز وتمكين الطلاب والطالبات على حد سواء للمساهمة في تحقيق الأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها.

دعم المرأة

وأشارت ملك بنت أحمد الشيبانية، مدير عام التسويق والإعلام في “مدائن” إلى أن هذا الملتقى يأتي استمراراً للجهود التي يبذلها المركز الوطني للأعمال في سبيل تهيئة البيئة المناسبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في السلطنة، ودعم المرأة في السلطنة من خلال صياغة برامج تمنح لها فرصاً لتعلم البرمجة في الاعمال التجارية وذلك عن طريق التعلم الرقمي وتشكيل حاضنات أعمال خاصة بها.

يهدف المركز من خلال هذا الملتقى إلى إيجاد منصة مثالية لجمع القيادات النسائية البارزة من قطاعات البنوك والتكنولوجيا والعلوم والتعليم وريادة الأعمال للبحث في حلول لتمكين المرأة العمانية من التواصل وتعلم مهارات البرمجة بالإضافة إلى البدء في الأعمال التجارية عبر الانترنت كمطورات في البرمجة.

الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أوضحت أن الفرق بين الإبداع والابتكار هو أن الإبداع يدور حول خلق الفكرة، والابتكار معني بتنفيذ الفكرة.

وأضافت عازر أن التغيير أمر لا مفر منه والابتكار كذلك وأنه من أهم سمات قيادة الابتكار هو الاستعداد لقبول المخاطر وجاهزية العمل مع الأفكار غير المكتملة. في حين قالت لو كوردوفا، رئيسة مؤسسة CTEK المساهمة في تنظيم الملتقى، أن من أهداف المؤسسة هو الحد من الحواجز التي تعيق ريادة الأعمال في أنحاء العالم.

وتأتي مبادرة المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية مهارات النساء في الجانب التقني وتعزيز مساهمتهن في الاقتصاد الرقمي، كما تقدم المبادرات الإقليمية والدولية للمؤسسة الفرصة للراغبات في بدء أعمالهن التجارية كالبرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات الملتقى لتمكين المرأة في مجال برمجة المواقع الالكترونية وتمكينهن من إنشاء أعمالهن الخاصة وتطويرها والوصول إلى العملاء، حيث يهدف هذا الملتقى إلى فهم أفضل لكيفية صياغة البرامج والتعاون بشكل أكبر لتقديم الأفضل للنساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونأمل أن نتعاون مع مؤسسات من عدة دول لتطوير فكرة هذه المبادرة.

فرص للأعمال الجديدة

من جانبها، قالت فايزة جعفر رحمة الله، مديرة تطوير فرص الأعمال الجديدة في شركة تنمية نفط عمان، أن اختيار محور “تمكين المرأة العمانية في مجال برمجة المواقع الإلكترونية” كموضوع لهذا الملتقى جاء بالتزامن مع بدء الثورة الصناعية الرابعة، والتي بلا شك ستوجد إشكاليات رقمية ينتج عنها مجموعة من التحديات لنا جميعًا، ولكن في الوقت نفسه توفر الكثير من الفرص، حيث إن طبيعة العمل في قطاع الاتصال والتكنولوجيا تخضع لتغيير جذري، ولا يخفى على أحد تنوع اقتصاد السلطنة وبحثها المستمر عن مشاريع القيمة المضافة، وما “برمجة المواقع الإلكترونية” إلا مثال على هذه المشاريع ولا يوجد أي سبب يمنع النساء من البدء في مزاولتها وتحقيق دخل ثابت منها، فمع وجود الكثير من الأشياء التي تعتمد الآن على التقنيات الحديثة في حياتنا.

3 جلسات

وتضمن اليوم الأول من الملتقى 3 جلسات نقاشية ركزت على تحديد الإشكاليات التي تواجه المرأة في ريادة الأعمال وبالتحديد في البرمجة الإلكترونية، وإيجاد الحلول الممكنة فيما يتعلق بتمكين المرأة في برمجة المواقع الالكترونية، يذكر أن هذا الملتقى يستمد رؤيته من أحد أهداف “مدائن” المتمثلة في دعم مجال ريادة الأعمال في السلطنة من خلال المركز الوطني للأعمال ومركز الابتكار الصناعي وكذلك عبر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس الملتقى جزءاً من أهداف مدائن لجذب وتطوير القدرات وخلق فرص عمل للمستقبل في مدنها الصناعية وهو فرصة مناسبة لبناء وتعزيز قدرات الثورة الصناعية الرابعة التي من شأنها تطوير المجتمعات وتزويد المرأة العمانية بمهارات تمكنهن من التنافس على المستويين المحلي والعالمي وإنشاء أعمالهم التجارية الخاصة.

وقد سبق هذا الملتقى إطلاق برنامج تدريبي في مجال برمجة المواقع الإلكترونية يستهدف عددا من النساء العمانيات من مختلف المحافظات خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019، حيث عمل البرنامج على تعزيز قدرات المرأة العمانية في مجال البرمجة وكيفية بدء أعمالهم التجارية عبر الانترنت لخلق مزيد من الوظائف للنساء.