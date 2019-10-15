الادعاء العام يستضيف اليوم اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس

يُعقد صباح اليوم تحت ضيافة الادعاء العام الاجتماع (الحادي عشر) لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بحي السفارات بمسقط. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني في النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، كما أنه من المؤمل أن يقر الاجتماع جملة من المواضيع الهادفة إلى مزيد من التنسيق والتشاور فيما بين هذه المؤسسات هدفاً لتعزيز التعاون الخليجي في المسائل ذات العلاقة بطبيعة العمل ورفد المقومات العملية المشتركة.

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