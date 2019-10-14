وزير الخدمة المدنية يتوجه الى المملكة المغربية

غادر البلاد أمس معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية متوجهاً إلى مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (110) والمؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان:(متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030).

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع من بينها متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي في دورة العادية (109)، وكذلك مذكرة بإعتماد بعض اللوائح الادارية الداخلية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وعدد من المواضيع الأخرى.

كما سيتناول المؤتمر السنوي التاسع عشر (متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030) محاور عدة منها مناقشة متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية وفقاً لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية وتوطين تطبيقات البنية التحتية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية واستعراض آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية .. وغيرها العديد من المحاور الأخرى.

ويرافق معاليه وفد يضم كلاًّ من: السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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