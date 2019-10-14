بحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة وبريطانيا

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق إدوارد سترينجر مدير عام القوة المشتركة البريطاني الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف والوفد المرافق له، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة.

حضر المقابلة العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتمارين المشتركة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

كما استقبل اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني بمبنى الكلية بمعسكر بيت الفلج صباح أمس الفريق إدوارد سترينجر مدير عام القوة المشتركة البريطاني والوفد المرافق له.

وقد رحب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بالضيف البريطاني، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، ووجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المناسبة العميد الركن طيار سالم بن راشد الكعبي مستشار آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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