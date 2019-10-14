بحث تعزيز التعاون بين السلطنة و سنغافورة

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح امس معالي كي شانموجام وزير الداخلية وزير القانون بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي عبر عن سعادته لزيارة السلطنة، من جانبه قدم معالي وزير الداخلية وزير القانون السنغافوري شكره وتقديره للسلطنة، وما من شأنه تعزيز أطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين في كافة المجالات وتطويرها بمايحقق المصالح المشتركة بين السلطنة وجمهورية سنغافورة، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس معالي كي شانموجام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له.

تم خلال المقابلة استعراض عدد من المواضيع والمستجدات الإقليمية والدولية، وعلاقات التعاون والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين بالوزارة، إلى جانب الوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.

كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ،أمين عام وزارة الخارجية معالي كي شانموجام وزير الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة.