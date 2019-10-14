وزير الداخلية يلتقي رؤساء وأعضاء اللجنة العليا والرئيسية والإعلامية لانتخابات الشورى

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمبنى الوزارة أمس فضيلة رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

جرى خلال اللقاء استعراض ما تقوم به اللجنة من مهام إشرافية ورقابية لسير العملية الانتخابية، وأدوارها في يوم التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة والمقرر إجراؤه السبت المقبل 19 من أكتوبر الجاري، وكذلك التصويت العام الذي سيكون الأحد 27 من نفس الشهر في كافة مراكز الانتخاب بالسلطنة، وفي ختام اللقاء أعرب معالي السيد وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود المخلصة التي يقومون بها لإنجاح سير العملية الانتخابية.

كما التقى معاليه بسعادة رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، حيث تطرق اللقاء إلى المهام التي تؤديها اللجنة في تسيير العملية الانتخابية، والاستعدادات الجارية لتصويت الناخبين خارج السلطنة عبر تطبيق التصويت عن بُعد وكذلك الاستعدادات ليوم التصويت الذي سيتم فيه تعميم التصويت الإلكتروني.

وفي ختام اللقاء ثمّنَ معالي السيد وزير الداخلية الجهود التي تقوم بها اللجنة لإنجاح الانتخابات.

كما التقى معالي السيد وزير الداخلية بسعادة رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات وأعضائها، حيث أشاد معاليه بالدور الذي تقوم به اللجنة في التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية والجهود الإعلامية في إظهار هذا الحدث الوطني بالصورة المشرفة، مشيداً بالتغطية الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام.