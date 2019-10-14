السلطنة تستضيف الحلقة التحضيرية للندوة البحرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

في المحليات 15 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

استضافت السلطنة صباح أمس ممثلة بمركز الأمن البحري الحلقة التحضيرية للندوة البحرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والمزمع إقامتها في الجمهورية الفرنسية في عام 2020م.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، ونظراً لما تتميز به السلطنة من موقع إستراتيجي مطل على الممرات البحرية المهمة.

وتهدف الحلقة ـ التي أقيمت بفندق جراند ميلينيوم بمسقط وتستمر حتى اليوم وبمشاركة الدول الأعضاء في الرابطة والدول المراقبة ـ إلى تعزيز التعاون ومناقشة القضايا البحرية في المحيط الهندي، وإيجاد الحلول المشتركة في سبيل مواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري في المنطقة.

كما تضمنت الحلقة تقديم عدد من العروض المرئية من قبل الدول المشاركة، ومناقشة الموضوعات التي سيتم طرحها في النسخة السابعة للندوة والمزمع عقدها في الجمهورية الفرنسية، إلى جانب مناقشة أجندة الحلقة التحضيرية لبحريات الدول المطلة على المحيط الهندي.

وحول أجندة وموضوعات الحلقة قال العقيد الركن بحري سعيد بن علي الوائلي نائب رئيس مركز الأمن البحري: تستضيف السلطنة ممثلة في مركز الأمن البحري الحلقة التحضيرية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، وتعد هذه الحلقة مبادرة تطوعية بين الدول الأعضاء والدول المراقبة لزيادة التعاون بينها، فضلا عن إيجاد حلول تعاونية في سبيل القضاء على التحديات التي تواجه أمن المنطقة، وتضم الرابطة (23) عضواً و(9) دول مراقبة، ونأمل أن تحقق الحلقة الأهداف المرجوة والخروج بتوصيات تخدم الأمن البحري.

وتحدث المقدم الركن جوي خليفة بن سعيد آل جمعة مدير العمليات والتدريب بمركز الأمن البحري قائلاً: تم عقد أول اجتماع لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بجمهورية الهند في فبراير عام 2008م، وهي بناء أمني لمنطقة المحيط الهندي، وهي مبادرة تطوعية بين بحريات ووكالات الأمن البحري بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة وحلقات العمل والتمارين المشتركة.

وقال العقيد محمد رضا نيماتي مشارك من الجمهورية الإسلامية الإيرانية: سعيد بوجودي في السلطنة للمشاركة في الحلقة التحضيرية للدول المطلة على المحيط الهندي، لمناقشة ما تم استعراضه والأنشطة التي تمت بالندوة التي عقدت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2018م، وتهدف هذه الحلقة للتحضير للندوة المقبلة والمزمع عقدها في الجمهورية الفرنسية في عام 2020م لتعزيز وتقوية المجالات ذات الاختصاص بأنشطة البحريات بالدول الأعضاء وبالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية.