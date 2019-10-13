وزير الخدمة المدنية: السلطنة تستند على مبادئ واضحة وثابتة في تعاملها مع مختلف القضايا

افتتاح النسخة السادسة من برنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة

تغطية ـ محمود الزكواني:

بدأت أمس فعاليات حفل افتتاح برنامج (المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة)، الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية في نسختها السادسة على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في المعهد الدبلوماسي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

رعى حفل افتتاح البرنامج معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وبحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء والسفراء والمسؤولين بالوحدات الحكومية.

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية خلال إفتتاح النسخة السادسة من (برنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة): إنه ومنذ فجر النهضة المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والسلطنة تستند في تعاملها مع مختلف القضايا على مبادئ واضحة وثابتة، مما جعلها موضع تقدير وإحترام العالم أجمع.

مؤكداً معاليه أن للسلطنة مكانة خاصة على الخارطة الدولية و ذلك بفضل حكمة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي بفضلها حضت بتقدير قيادات الدول وشعوبها وأصبحت محط إشادة عالمية، وقبلةً تتجه لها الأنظار لحل قضايا المنطقة، ومقصداً لتقريب المواقف وتجاوز الخلافات.

مشيداً معاليه بالجهود المقدرة لوزارة الخارجية والجهات المختصة، في ابراز الثوابت الدبلوماسية العمانية المرتكزة على مبادئ السياسية العمانية التي رسمها جلالته ـ أعزه الله وأبقاه ـ ودورها الفعال في معالجة مختلف القضايا بالطرق السلمية.

مشيراً معاليه إلى أن وزارة الخدمة المدنية تولي هذا البرنامج أهمية كبيرة، والذي يستهدف فئة الإدارة العليا في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي تتضمن محاوره، أهم مرتكزات السياسية الخارجية، ودور السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية، والثورة الصناعية الرابعة وآثارها، واستعراض أهمية المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم في رفد إقتصاد السلطنة، ومدى إرتباطها برؤية عمان 2040، ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور جامعة الدول العربية في الدفع بالعمل العربي المشترك .. وغيرها من المحاور الهامة التي تهدف الى إكساب المشاركين المعرفة اللازمة للإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بمستقبل العمل الحكومي، موضحاً أن عدد المشاركين في البرنامج يتجاوز 45 فرداً من فئة المديرين العامين ومن في حكمهم، بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية: يأتي هذا البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون معنا، آملين أن تعم فوائده على الجميع الحضور الأكارم، كما تعلمون فإن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يحثنا على التمسك بالمبادئ المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة.

وقال معاليه: ينطلق هذا البرنامج وهذا اللقاء، من المسؤولية الملقاة على عاتقكم، والتي أنتم بلا شك أهلاً لها، كما كان من سبقوكم، يحملون أعباءها في عزة وفخر، لخدمة هذا البلد المعطاء بأبنائه الأوفياء من رجال ونساء، موضحاً بأن استمرارية مثل هذه البرامج واللقاءات التدريبية تعزز من القدرات المعرفية للثوابت والمرتكزات الوطنية وتنمي الفهم العام للخطط والقوانين والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية، في إطار شامل ومتكامل، بما يمكن كل واحد القيام بواجبه على أكمل وجه، في خدمة الخليج 365 والمواطن.

يأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في تعزيز تنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للإرتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهم المرتكزات التي تستند عليها السياسة العمانية والمبادئ الموجهة لها، وتغطي المحاضرات المبادئ السياسية والمبادئ الاقتصادية والمبادئ الأمنية ومبادئ التنظيم الإداري والجوانب البروتوكولية .. وغيرها من المبادئ بالإضافة إلى محاور أخرى تتصل بهذا الجانب، بمشاركة أكثر من (45) مسؤولاً حكومياً من فئة المديرين العامين أو ممن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويتطرق البرنامج الى مواضيع هامة منها محاضرة حول مرتكزات السياسة الخارجية العمانية، يقدمها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، ومحاضرة حول المنظمات الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه السلطنة فيها يقدمها الوزير المفوض الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي رئيس دائرة التجمعات الإقتصادية ومجموعات الحوار بوزارة الخارجية، وورقة عمل حول المراسم والأسبقيات والدعوات يقدمها الوزير المفوض حميد بن علي المجيني نائب رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، وورقة عمل حول الثورة الصناعية الرابعة وآثارها يقدمها الدكتور علي بن عامر الشيذاني من شركة أسياد، وورقة عمل حول العمل القنصلي يقدمها الوزير المفوض مبارك الهنائي رئيس القنصلية القانونية بوزارة الخارجية، وورقة عمل حول أهمية المنطقة الإقتصادية بالدقم في رفد إقتصاد عمان ومدى إرتباطها برؤية عمان 2040 ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل يقدمها صالح بن حمود الحسني مدير عام المديرية العامة لخدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يتضمن البرنامج عدة محاور هامة منها الإبتزاز الإلكتروني يقدمها الدكتور سالم بن سلطان الزريقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، ومحور يوضح دور جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك يقدمها الوزير المفوض الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس دائرة جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية، ومحور آخر حول إدارة الأزمات والتخطيط الإستراتيجي تقدمها شرطة عمان السلطانية، ومحور حول نظام مورد لإدارة الموارد البشرية يقدمها نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية.