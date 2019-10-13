الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة كرستيان برونماير سفيراً مقيماً ومفوضاً لجمهورية النمسا لدى السلطنة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه له بديوان عام الوزارة أمس.

وقد رحب معاليه بسعادة السفير وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين السلطنة والنمسا مزيداً من التطور والتعاون البناء في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

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