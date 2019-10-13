بحث أوجه التعاون المشترك بين السلطنة وسنغافورة في عدد من المجالات

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في مكتبه أمس معالي كي شاتموجام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة.

تم خلال المقابلة مناقشة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وبالأخص الثقافية.

كما استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه بديوان عام الوزارة امس معالي كي ـ شانموجام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة الصديقة.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية سنغافورة إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يعزز مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، كما حضرها من الجانب السنغافوري الوفد المرافق لمعالي الضيف.

واستقبل معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، صباح أمس بمكتبه معالي كي شاتمجام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

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