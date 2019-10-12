إفتتاح النسخة السادسة من برنامج (المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة) غدا

تفتتح غداً النسخة السادسة من برنامج (المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة) الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية للسنة السادسة على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي وذلك خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

يرعى الحفل معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وبحضور معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومسؤولين من الوحدات الحكومية.

يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهم المرتكزات التي تستند عليها السياسة العمانية والمبادئ الموجهة لها، وتغطي المحاضرات المبادئ السياسية والمبادئ الاقتصادية والمبادئ الأمنية ومبادئ التنظيم الإداري والجوانب البروتوكولية .. وغيرها من المبادئ بالإضافة إلى محاور أخرى تتصل بهذا الجانب، ويشارك في البرنامج أكثر من (45) مسؤولاً حكومياً من فئة المديرين العامين أو ممن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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