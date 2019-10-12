السلطنة تشارك في الدورة الـ(66) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بطهران

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الصحة في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط في دورتها (السادسة والستين) التي ستعقد في مدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة من 14 الى 17 أكتوبر الجاري وذلك بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

الدورة ـ التي سيحضرها فخامة الدكتور/ حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ والدكتور/ تيدروس ادهانوم غيبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ـ سوف تناقش خلال أيامها الأربعة الكثير من المواضيع الإدارية والفنية والتقنية منها ما يتعلق بتمويل المستحضرات الصيدلانية، وتحقيق خطة شرق المتوسط الخاصة باللقاحات، والوقاية من الأمراض المستجدة والأمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة ومكافحتها في الإقليم، وآخر المستجدات بشأن حالات الطوارئ في الإقليم، ومستجدات استئصال شلل الأطفال.

كذلك سيسلط الاجتماع الضوء على تعزيز الرعاية الصحية الأولية في إقليم شرق المتوسط من خلال تنفيذ إعلان استانا، وتعزيز القوى العاملة التمريضية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة .. وغيرها الكثير من المواضيع.

وسوف تستعرض السلطنة في هذا الاجتماع إطاراً تنفيذياً إقليميا لأنهاء وفيات حديثي الولادة والأطفال والمراهقين التي يمكن الوقاية منها وتحسين صحتهم ونموهم، وتنمية القدرات المؤسسية الوطنية لرسم السياسات الصحية، إلى جانب استعراض مقترح حول الصحة في مرحلة الشيخوخة.

علاوة على ذلك سوف تستعرض السلطنة جهود تسريع وتيرة تنفيذ الإعلان السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى الثالث المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها 2018، ووضع استراتيجية عالمية بشأن البحث والابتكار في مجال السل، ووضع استراتيجية عالمية لتسريع وتيرة التخلص من سرطان عنق الرحم، واستراتيجية عالمية بشأن الصحة الرقمية.

وعلى هامش القمة سيلتقي معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال الصحي.