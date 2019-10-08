الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس

مسقط ـ الخليج 365:

عقد صباح أمس الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء والذي تستضيفه السلطنة ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك بمبنى المحكمة العليا.

افتتح الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء بكلمة ترحيبية بأصحاب السعادة رؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوضح من خلالها أهمية التعاون المشترك من خلال التشارك في تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها أن تقوي الروابط والعلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع لأصحاب السعادة رؤساء الاجهزة المسؤولة عن الزكاة لدول مجلس التعاون، وقد تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين دول المجلس منها مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية المشتركة لأجهزة الزكاة بين دول مجلس التعاون، ومناقشة مشروع الدبلوم في مجال الزكاة الذي يستهدف القائمين على أنظمة الزكاة في دول المجلس، كما تمت مناقشة اللائحة التنظيمية لمسابقة دول مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة كما ناقش الاجتماع مسابقة الأعمال الإبداعية والتميز الوظيفي في مجال الزكاة.

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