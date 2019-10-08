تواصل هطول الأمطار على قرى ولاية الرستاق

لليوم الرابع على التوالي

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

لليوم الرابع على التوالي تواصل هطول أمطار الخير على قرى ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

حيث شهدت مساء أمس قرى مركز الولاية وقرى وادي السحتن وقرى وادي بني غافر أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، سالت على أثرها الشعاب وأودية يقاء ومري وسداق وسني والغريز والسحتن.

هذا وقد خرج الأهالي فرحين مستبشرين بهطول الأمطار والاستمتاع بالمشاهد الجميلة لتدفق الشلالات المائية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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