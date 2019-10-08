وفد من كالة الأنباء العُمانية يزور (واس)

‏الرياض ـ العمانية: التقى وفد من وكالة الأنباء العُمانية امس بمعالي عبدالله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية خلال الزيارة التي قام بها الوفد الى مقر الوكالة في الرياض.

وقد التقى الوفد خلال الزيارة بعدد من المسؤولين في إدارات التحرير الشؤون الفنية والتصوير.

وأكد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز وزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الأخبار والأنظمة والبرامج الإخبارية المعمول بها في وكالات الأنباء والاستفادة من الخدمات الجديدة التي ترتقي وتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام.

‏وقد تعرف الوفد خلال الزيارة التي شملت إدارات التحرير والإعلام الجديد والتصوير والإنتاج التليفزيوني والشؤون الفنية والمركز الإعلامي عن قرب على سير العمل الصحفي المتبع في وكالة الأنباء السعودية والبرامج والأنظمة الإخبارية التي تعتمدها.

ويتكون وفد وكالة الأنباء العمانية من كل من قيس بن إبراهيم الفارسي نائب رئيس التحرير والمهندس محمد بن خميس الهادي مدير تقنية المعلومات بوزارة الإعلام والمهندس محمد بن سعيد الهادي.

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