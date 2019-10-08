بدء أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب بدول المجلس

بدأت صباح أمس أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجنة العسكرية العُليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع ـ الذي عُقِد بنادي الشفق التابع لقوات السلطان المسلحة ـ العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، وبحضور مساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء الركن مساعد الأمين العام للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول المجلس.

ويبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ضمن جدول أعماله تمهيداً لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ستعقِد اجتماعها يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الجاري في مسقط.

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