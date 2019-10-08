المفتش العام للشرطة والجمارك يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية

استقبل معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، صباح أمس بمكتبه معالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.

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