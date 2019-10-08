فهد بن محمود يستقبل وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي وزراء المالية والأقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي تستضيفه السلطنة، وبحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول محلس التنعاون لدول الخليج العربية.

وبعد أن رحب بأصحاب المعالي الضيوف، أعرب سموه عن تقدير السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للجهود الخيره التي تبذل في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لدفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

تناول الحديث خلال المقابلة أهمية تضافر كافة الجهود لتفعيل التعاون الخليجي من خلال اقامة المزيد من المشروعات المشتركة بين دول المجلس.

كما تم استعراض ما اتخذ من خطوات هادفه لتسهيل اجراءات التبادل التجاري وإلى دعم التكامل من خلال اقامة السوق الخليجية المشتركة.

وقد أعرب أصحاب المعالي الضيوف عن شكرهم لاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع، وعلى الاعداد الجيد الذي يساهم في التوصل إلى العديد من النتائج الايجابية، كما أشادوا بالدور البناء الذي تضطلع به عُمان لإنجاح المسيرة الخليجية.

حضر المقابلة معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.

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