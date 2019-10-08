وقعت أمس السلطنة وجمهورية كوريا بمقر وزارة الدفاع ببيت الفلج على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

وقع المذكرة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، فيما وقعها من الجانب الكوري معالي جونج كيونج دو وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه للسلطنة وتستغرق عدة أيام.

وتهدف هذه المذكرة إلى تأطير أوجه التعاون العسكري بين السلطنة وجمهورية كوريا بما يعزز علاقات التعاون القائمة ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

عقب ذلك عقد معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا، تم خلالها استعراض علاقات التعاون العسكري القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات والتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب العماني معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها من الجانب الكوري سعادة سفير جمهورية كوريا المعين لدى السلطنة، والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في السلطنة وكوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.