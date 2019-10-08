تواصل تدفق السحب الركامية و هطول الامطار الغزيرة وجريان الاودية بعدد من محافظات السلطنة

في المحليات 8 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

التوقعات تشير الى استمراريتها اليوم على مسندم وجبال الحجر وما جاورها

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي : عبري ـ من سعيد بن علي الغافري: العوابي ـ من حمود الخروصي: الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري

شهدت عدد من ولايات السلطنة أمس تواصلاً لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بحبات البرد، سالت على أثرها الأودية والشعاب، وذلك نتيجة لتدفق سحب ركامية تركزت على محافظة مسندم والولايات المجاورة لها وسلسلة جبال الحجر الغربي والشرقي والولايات المجاورة لهما.

وتشير التوقعات الصادرة من المديرية العامة للارصاد الجوية الى احتمالية استمرار هطول الامطار الرعدية اليوم وتكّون السحب الركامية على محافظة مسندم وجبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، حيث من المتوقع أن تكون الامطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد ورياح نشطة.

* الظاهرة

في محافظة الظاهره شهدت عدد من قرى ولاية عبري أمس أمطار متفاوتة الغزارة تركزت على القرى المطلة على رؤوس الجبال في بلاد الشهوم والهجر ووادي العين وضم والبانة سالت على أثرها الأودية والشعاب، فيما شهد مركز الولاية والقرى القريبة منها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

* جنوب الباطنة

وفي محافظة جنوب الباطنة شهدت ولاية العوابي أمس هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة إلى المتوسطة شملت مركز الولاية وقرى الوليجاء والظاهر وطوي السيح والرجمة والمحدوث والسلان والصبيخاء وفلج بني خزير ومخطط النهضة وجميع قرى وادي بني خروص.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب كوادي العد والحربي والهجير، وقد خرج المواطنون للاستمتاع بهطول الأمطار وجريان الأودية فرحين بهما وبالمناظر الجميلة الخلابة التي تكونت بعد هطول الأمطار وجريان الأودية.

و لليوم الثالث على التوالي تواصل هطول أمطار الخير على قرى ولاية الرستاق،حيث شهدت مساء أمس معظم قرى الولاية أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة ، سألت على أثرها الشعاب وأودية يقاء ومري وسداق والقبيل والغريز والطيب والسحتن ووادي بني هني ووادي بني عوف ومن شدة غزارة الأمطار التي هطلت على الحلاة دخلت مياه الشعب وسط قرية الغشب مرورا وسط النخيل ومزارع الأهالي.

جعلها الله سقيا خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد.