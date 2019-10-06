خمس جلسات وثلاث حلقات عمل في أعمال مؤتمر الشورى الثامن للتدقيق الشرعي

المفتي العام للسلطنة: بالشورى تتلاقح الأفكار المتعددة وتقوى الآراء وتتضافر وما أحوج الأمة الاسلامية الى التشاور بينها في كل شئ

تغطية ـ علي بن صالح السليمي: تصوير ـ إبراهيم بن اسماعيل الشكيالي:

قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة: إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي اليوم من أجل تأصيل الشورى في قضية استشارات في المخارج الشرعية وانعقاد المؤتمر الثامن للشورى هنا في السلطنة لتتلاقح الأفكار.

جاء ذلك خلال افتتاح سماحته أمس أعمال مؤتمر الشورى الثامن للتدقيق الشرعي بجراند ملينيوم وذلك بحضور عدد من المسئولين والمهتمين في هذا الجانب وجمع من الحضور المشاركين من داخل وخارج السلطنة.

وأكد سماحته بأن الأمة الاسلامية ما أحوجها الى التشاور بينها في كل شئ، فالشورى أصيلة في الاسلام، حيث بدأت الشورى قبل أن يكون للاسلام دولة، وقد وصف الله المسلمين بقوله:(وأمرهم شورى بينهم)، وأيضاً نجد أن الله سبحانه وتعالى أكد على الشورى وأمر بها النبي (صلى الله عليه وسلم) في وقت هام، في وقت كتب فيه العلم، اذ كانت الشورى سبباً في جمع الرأي بعد اختلافه في عهده (صلى الله عليه وسلم)، فكانت تلك الآية (وشاورهم في الامر) حتى لا تغيب الشورى في وسط هذه الظروف الحرجة ولتبقى الشورى أصيلة في المبدأ الاسلامي لأنه مبدأ يقوم على الشورى.

موضحاً سماحته أن بالشورى تتلاقح الافكار المتعددة وتقوى الآراء وتتضافر فتنتج نتاجاً طيباً، منوهاً سماحته بأن على الأمة أن تتشاور في كيفية تطبيق هذه الوصايا الإلهية والوصايا النبوية، أما النظر فيها فلا مجال بعد أن تأتي نصاً من عند الله تعالى أو من عند رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فالله تعالى يقول:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ..).

وقد اشتمل برنامج الفعالية على تلاوة من القرآن الكريم، وكلمة ترحيبية لمنظم المؤتمر الشيخ عبدالستار علي القطان ـ المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية قال فيها: لقد درجنا على التنقل بمؤتمر شورى للتدقيق الشرعي بين الدول منذ اكثر من عشر سنوات، رغبة في تسليط الضوء على محورية التدقيق الشرعي في التأكيد على انضباط البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الغراء، مؤكداً بأن اختيارنا للسلطنة قد جاء كي تكون محضناً لمؤتمر التدقيق الشرعي في دورته الثامنة بعد أن لحظنا ـ كما أهل الصناعة المالية الإسلامية كلهم ـ الخطوات الرائدة والمتسارعة التي خطتها المصرفية الإسلامية في هذا البلد المبارك، إذ إن تأخر انطلاقتها فيه كان دافعاً لها لمسارعة الخطى والبدء من حيث انتهى الناس، وحتى استطاعت السلطنة أن تسجل نفسها في قائمة الدول الأكثر نمواً في المصرفية الإسلامية، واتخذت موقعاً مميزاً على خارطة الصناعة المالية الإسلامية، وزاد من حرصنا على تنظيم المؤتمر هنا ما رصدناه من اهتمام بالغ من الجهات الاشرافية والرقابية في السلطنة بالمصرفية الإسلامية وحوكمة الرقابة الشرعية فيها ودعمها والاخذ بيدها، ولم يكن للمصرفية الإسلامية أن تحظى بهذا الاهتمام الرسمي والقبول الشعبي لولا الرعاية والعناية والجهود العلمية التي قادتها المرجعية الشرعية في السلطنة وعلى رأسها راعي مؤتمرنا سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ـ حفظه الله وبارك في علمه وعمله ـ ومن بعده أخوانه وتلامذته من أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء.

بعدها ألقى كلمة البنك المركزي العماني الدكتور قيس بن عيسى اليحيائي نائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، كما ألقى الدكتور عمر أنصاري ـ الأمين العام لأيوفي كلمة هيئة المحاسبة والمارجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، بعد ذلك ألقى الدكتور سعيد بوهراوة ـ كبير الباحثين ومدير قسم البحث والتطوير والابتكار في اسرا كلمة الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية بماليزيا أوضح خلالها بقوله: إن استضافة السلطنة لمؤتمر شورى للتدقيق الشرعية الذي يعد العمود الفقري للحوكمة الشرعية، يمثل أكبر دليل على إيلاء الجهات الرقابية والإشرافية في السلطنة أهمية قصوى لهذا الموضوع، وحرصها على أن تكون في مصاف الدول الراعية للمالية الإسلامية فيما يخص الحوكمة الشرعية والتدقيق الشرعي.

بعدها قام راعي المناسبة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة بتكريم الرعاة والداعمين.

* جلسات المؤتمر

تم عقد خمس جلسات عمل خلال المؤتمر، تضمنت عناوين:(واقع التدقيق الشرعي في السلطنة، واعتماد منهدية كوزو في التدقيق الشرعي الداخلي، مع عرض تقديمي حول تسريع تكنولوجيا أعمال التدقيق الشرعي، واستحدام مؤشرات المخاطر الشرعية الرئيسية والتدقيق الشرعي، وضمان الجودة في التدقيق الشرعي، وأخيراً قرارات وتوصيات المؤتمر).

يذكر أن المؤتمر خلال اليوم وغد (الثلاثاء) يناقش خلال يوم غد (الاثنين) ثلاث حلقات عمل، ففي اليوم الأول (الاثنين) تقام حلقتان هما: التدقيق الشرعي على الصكوك (باللغة الانجليزية)، ومحددات التأمين التكافلي والتدقيق الشرعي عليها، أما الحلقة الثالثة فتقام بعد غد حول التدقيق الشرعي على الانظمة المعلوماتية التقنية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية.