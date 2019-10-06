أسعد بن طارق يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي

مسقط ـ العمانية: تسلّم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال استقبال سموّه بمكتبه صباح امس سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة. حضر المقابلة أصحاب السعادة الأمين العام والمستشاران بمكتب سموه.

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