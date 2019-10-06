وزير الداخلية يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس معالي الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

تم خلال المقابلة استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً معالي السيد الوزير بالدور المقدر الذي تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.

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