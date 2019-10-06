وزير الصحة يستقبل وفدا من الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة البروفيسورة (ماري هورجن) رئيس الكلية الملكية للأطباء بإيرلندا والوفد المرافق لها.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول سبل تطوير مجالات التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات في مجال تدريب الأطباء العمانيين في الكلية الملكية للأطباء.

حضر اللقاء سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتور هلال السبتي، الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وعدد من المسؤولين من المجلس.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج حفل تخريج نخبة من الأطباء العمانيين والخليجيين الذين أكملوا فترة التدريب في الكلية الملكية للأطباء، للحصول على شهادة الزمالة، حيث أن الكلية احتفلت بتخريجهم مساء يوم أمس في فندق جراند ميلنيوم ـ مسقط.

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