افتتاح المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية

نظمت الرابطة العمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية المؤتمر الدولي الأول للرابطة العمانية لجراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية المنعقد بفندق شيراتون عمان.

رعى الفعالية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني وبحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ومعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وسعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وعدد من أصحاب السعادة والمكرمون ومدراء العموم والعلماء والمحاضرون من مختلف دول العالم والدول الشقيقة والصديقة والعاملون بالقطاع الصحي بالسلطنة.

ضمت فقرات المؤتمر في يومه الأول على مجموعة من ورش العمل، وحلقة علاج حصى الكلى بالمنظار الجراحي عن طريق الثقب الدقيق بأشراف الدكتور نور بشلوز من ألمانيا والدكتور البروفيسور عبد المجيد رانا من باكستان، وحلقة طرق البحث العلمي بعلوم المسالك البولية بأشراف البروفيسور أحمد شقير من مصر.

أما اليوم الثاني فيشمل على الندوات العلمية التالية: حلقة العمل الأولى عن سرطانات المسالك بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة الكلي والمسالك البولية ويترأس الجلسة البروفيسور حسن أبو العينين من مصر. وحلقة العمل الثانية عن طرق علاج حصى المسالك بالتعاون مع الجمعية الدولية لجراحة الكلي والمسالك البولية ويترأس الجلسة الدكتور محمد المرهون من السلطنة، وحلقة العمل الثالثة عن أمراض الذكورة ويترأس الجلسة البروفيسور بول بيريتو من الولايات المتحدة الأميركية، وحلقة العمل الرابعة عن أحوال المسالك بالدول العربية بالتعاون مع الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية والتناسلية ويترأس الجلسة الدكتور رائد أزهر من المملكة العربية السعودية.

ويحتوي اليوم الثالث على حلقة العمل الخامسة والتي تتحدث عن أمراض غدة البروستات بالتعاون مع الجمعية الأميركية لجراحة المسالك البولية ويترأس الجلسة الدكتور دين الترمان من كندا، وحلقة العمل السادسة عن الاختراعات الجديدة بعمليات الروبوت الجراحي بالتعاون مع الرابطة العالمية لجراحة الروبوت ويترأس الجلسة البروفيسور جهاد قاووق من الولايات المتحدة الأميركية، وحلقة العمل السابعة عن عقم الرجال ويترأس الجلسة الدكتور روبن شاة من الهند. بالإضافة إلى ندوات المجلات العلمية والمعرض المصاحب الذي يشمل أحدث الأجهزة الطبية الموجودة بالسوق العالمي.