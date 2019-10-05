بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات إلكترونياً إشادة واسعة بتطبيق البرامج الإلكترونية لتسهل العملية...

حمد الخصيبي: استخدام التقنية في الانتخابات خطوة إيجابية سهلت كافة المراحل الانتخابية

خديجة اليعقوبية: التطوير التقني على جميع المراحل الانتخابية شكل ملمحا جديرا بالاهتمام

خالد الرحبي: التقنيات المستخدمة تعجّل في إظهار النتائج وتخدم العملية الانتخابية

داوود الريامي: الخدمات الإلكترونية تسهم في تطور العملية الانتخابية وسرعة إنجازها

شيماء الرواحية: التقنية أكسبت العملية الانتخابية والاستعداد للانتخابات زخما كبيرا

غوا السعدية: التسهيلات تتيح الاريحية للمواطن وتجعله يشارك في العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر

اعداد ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تسعى وزارة الداخلية بشكل مستمر إلى إدخال مزيد من التطوير في العملية الانتخابية، فقد سعت باعتبارها الجهة المنظمة للانتخابات إلى تطوير إجراءات العملية الانتخابية منذ الخطوات الأولى وصولاً إلى مرحلة التصويت وبيان نتائج فرز الأصوات.

وتواصلاً لما دأبت عليه الوزارة من تسخير للإمكانات المادية والبشرية لتكون مجريات العملية الانتخابية أكثر سهولة ويسراً، حيث نالت انتخابات الفترة الثامنة في العام 2015م نصيباً وافراً من التطور التقني الذي حدث والمتمثل بعضه في استخدام التصويت الإلكتروني بسفارات السلطنة في عواصم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك في تصويت اللجان العاملة في الانتخابات إضافة إلى التصويت في مركز الانتخاب الموحد في محافظة مسقط لناخبي ظفار ومسندم المتواجدين خارج محافظاتهم؛ فلقد جاءت انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة 2019م بمجموعة من المستجدات في الجانب التقني أولها أنها شهدت فتح القيد في السجل الانتخابي إلكترونياً من قبل الراغبين في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات إضافة على استمرار القيد عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة، وكذلك فإن عملية نقل القيد من ولاية إلى أخرى تمت إلكترونياً.

كما أتيح الترشح أمام الراغبين في الترشح لانتخابات الفترة التاسعة من خلال الموقع الالكتروني للانتخابات، واستغني عن أي وسيلة من الوسائل المستخدمة خلال الفترات السابقة.

وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم، تشهد انتخابات هذه الفترة تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب.

ويتكون جهاز التصويت الإلكتروني الذي أطلق عليه اسم (صوتك) من شاشة تعمل بنظام اللمس، محددٌ فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وقد روعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن وذوي الإعاقة.

كما ستدشن وزارة الداخلية نظام التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، بحيث لن تكون هناك مقار للانتخابات في بعض السفارات حسب ما كان عليه في الفترات الماضية.

وسيعمل هذا النظام كتطبيق في الهواتف المحمولة الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة (SIM CARD) المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) وسوف تقوم الوزارة في مرحلة لاحقة بتوضيح جوانب هذا النظام وإجراءاته مع التأكيد على الناخبين الذين سيستفيدون من هذه الخدمة بضرورة تفعيل نظام (PKI) في تلك الشريحة.

* زيادة الاقبال

وحول جهود وزارة الداخلية لتسخير التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لخدمة الانتخابات والتسهيل على الناخب كافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات، التقينا بعدد من المواطنين، حيث قال حمد بن هلال الخصيبي: قيام وزارة الداخلية باستخدام الخدمات الالكترونية في عملية الاعداد والتحضير للانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة خطوة ممتازة وكان لها الدور الايجابي في عملية تسجيل بيانات المرشحين بكل يسر وسهولة ونتمنى تطوير هذه العملية لتكون اكثر مرونة مستقبلاً بحيث تواكب التطورات التقنية في مثل هذه الامور من خلال الاطلاع المستمر على تجارب الدول الاخرى المطبقة لهذه العملية الالكترونية في عملية الانتخابات المتعلقة بمجلس الشورى أو غيرها من المجالس.

* اثراء وتطوير

من جانبها قالت خديجة بنت عبدالله اليعقوبية: تسجل مسيرة الشورى تقدماً في الأداء والوعي ضمن مساقاتها المرحلية الطبيعية ومساهمتها في إثراء خطط التطور البناء والعمل على تسخير كافة السبل لتطوير العملية الانتخابية، كما أن عملية التطوير التقني الذي أدخلته وزارة الداخلية على جميع المراحل الانتخابية شكّل ملمحًا جديراً بالاهتمام بالنسبة للقيد الانتخابات الذي أعطى متسعاً من الوقت حرصاً على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، كما ساهمت العملية الالكترونية لتسهيل على الناخب في عملية الاقتراع وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة، كما أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد وأقل تكلفه وأسرع في جدولة النتائج وتحسين إمكانية الوصول إليها بدقة اكبر وأقل خطورة.

سرعة وسهولة

بدوره قال خالد بن سيف الرحبي: إن تطبيق وزارة الداخلية للتقنيات الحديثة واستخدامها الوسائل الاكترونية تعتبر عمليه ممتازه تساهم في سرعة العملية الانتخابية، وسهولة ظهور النتائج، وأيضاً تريح الناخب والمرشح بحيث بإمكانه تخليص الكثير من الاجراءات المتعلقة بالانتخابات عن طريق البرامج الالكترونية.

معرباً عن شكره لوزارة الداخلية على الخدمة الالكترونية والتطبيقات المتميزة في عملية انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

* وقت قياسي

من جانبه قال داود بن سليمان الريامي: تمكنت وزارة الداخلية من تطوير إجراءات العملية الانتخابية لدرجة أنها أصبحت جميعها إلكترونية بدءاً بالقيد في السجل الانتخابي أو تسجيل المرشحين أو التصويت عن بعد بالنسبة للعمانيين الموجودين في الخارج أو الجهاز القادم في جميع مراكز الانتخاب، حيث سيتم تعميم التصويت الإلكتروني في جميع مراكز الانتخاب في السلطنة في شهر أكتوبر القادم.

وتوقع داود الريامي أن التطبيقات الانتخابية الإلكترونية ستعمل على التسهيل على الناخبين في القيام بممارسة حقهم الانتخابي في وقت قياسي عبر جهاز (صوتك).

* زخم كبير

وقالت شيماء بنت أحمد الرواحية: تشهد انتخابات مجلس الشورى في كل فترة من فتراتها تقدماً ملحوظاً فيما يخص تطوير العملية الانتخابية وإدخال مزيد من الخدمات الالكترونية التي من شأنها التسهيل على الناخبين، الامر الذي اكسب العملية الانتخابية والاستعداد للانتخابات زخماً كبيراً، موضحة بأن الاجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية فيما يخص تصويت الناخبين في الخارج عن طريق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية يعتبر خطوة مميزة تسهل على الناخبين المتواجدين بالخارج التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية التي تعتبر من المشاريع الوطنية الكبيرة التي يسعى المواطن لان يشارك ويساهم فيها.

* تعزيز الاقبال

من جانبها قالت غوا بنت سخي السعدية: سهلت التقنية الحديثه واستخدام الخدمات الالكترونية الكثير من الاجراءات بداية من التسجيل في السجل الانتخابي ونقل القيد .. وغيرها من الاجراءات وصولاً الى يوم التصويت مجمل العملية الانتخابية، مشيرة إلى ان هذه الاجراءات من شأنها أن تعزز الاقبال على صناديق الاقتراع، حيث تتيح هذه التسهيلات الاريحية للمواطن وتجعله يشارك في العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.