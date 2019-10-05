أمطار غزيرة وجريان الأودية على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة وتوقعات باستمرارها

صحار تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار

كتب ـ محمود الزكواني: المصنعة ـ من خليفة الفارسي: نخل ـ من سيف الكندي:

شهدت أمس عدد من محافظات السلطنة امطار متفاوتة الغزارة تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة نتيجة تشكل السحب الركامية، وجرت على أثرها الشعاب والأودية، وتشير التوقعات الصادرة من المديرية العامة للارصاد الجوية الى أن حالة الطقس ستكون غائماً جزئياً على الأجزاء الشمالية للسلطنة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظات مسندم وشمال وجنوب الباطنة ومسقط، فيما يكون صحواً بوجه عام على بقية محافظات السلطلنة مع إحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة يكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة الظهيرة والمساء وقد تمتد إلى المناطق الساحلية، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال الفترة آخر الليل والصباح الباكر على الاجزاء الساحلية لبحر العرب.

كما أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني عن حالة الطقس ليوم الغد بأن يكون صحواً إلى غائم جزئياً على محافظة مسندم مع احتمال هطول أمطار متفرقة، فيما يكون الطقس صحواً بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع إحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة يكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة الظهيرة والمساء، وقد تمتد إلى المناطق الساحلية على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة الظهيرة والمساء وقد تمتد إلى المناطق الساحلية.

وقد سجلت كميات الأمطار في بعض محطات الرصد التابعة لهيئة العامة الطيران المدني أعلى كمية هطول الأمطار ولاية صحار (مجيس) بلغت (36.2)،أما في ولاية دبا بلغت (29.2) وفي نيابة سيق بلغت (26.4)، وفي ولاية بدية بلغت (25.8)، وفي ولاية مدحاء بلغت (22.4) وفي شناص بلغت (16.2)، وفي العوابي بلغت (9.4)، وفي ولاية صحم بلغت (5.6)، وفي ولاية لوى بلغت (5.0)، وفي ولاية بوشر (4.8)، وفي ولاية الخابورة بلغت (3.2) وفي ولاية بدبد بلغت (3.2)، وفي ولاية الرستاق بلغت (3.0).

* المصنعة

كما هطلت أمس أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على قرى ولاية المصنعة مصحوبة برعد ورياح قوية وبعد توقفها خرج الاطفال فرحين بالمطر.

* نخل

وهطلت على عدد من قرى ولاية نخل أمطار متوسطة الى غزيرة شملت قرى وادي مستل بمحافظة جنوب الباطنة وقرى وادي بني حراص والأبيض والحسنات والطو وحلبان والمهاليل والقارة وبوة إضافة الى المحبيل ومرتفعات نخل وقرى الصعبة والسرير والعلاية وذلك (صباح اليوم) واستمرت الأمطار المتوسطة لتتحول لاحقا الى غزيرة، وشملت كافة قرى الولاية، وقد تركزت الاودية والشعاب على مختلف القرى الجبلية.