مؤتمر رعاية حالات القلب الحرجة يوصي بضرورة التشخيص العاجل وتعليم وتدريب الأطباء والتمريض على طريقة...

في ختام أعماله وبرعاية (الخليج 365) إعلاميا

وزير الصحة: القطاع الصحي في تطور مستمر وأمراض القلب والشرايين من الأسباب الرئيسية للوفاة في السلطنة ـ محمد الديب: أهمية عملية تخطيط القلب في تشخيص نوبات القلب الناجمة عن الإنسداد الكامل للشريان التاجي ـ عادل الريامي: مستقبل مبشر لعمليات قسطرة القلب وعلاج حالات احتشاء عضلة القلب في السلطنة ــ أكثر من 20 ورقة عمل علمية ناقشت المسببات الشائعة لأمراض القلب الحرجة وطرق علاجها والوقاية من حدوثها ـ مشاركة فاعلة لـ(500) من الكوادر الطبية والمساعدة بجميع محافظات السلطنة ـ تبادل الخبرات بين العاملين الصحيين في السلطنة من أقرانهم المشاركين من الدول الأخرى

مسقط ـ الخليج 365:

خرج مؤتمر رعاية حالات القلب الحرجة الذي أختتمت فعالياته أمس واستمرت 3 أيام، بفندق قصر البستان ـ بعدة توصيات من أبرزها ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني، بضرورة الفحص الدوري الشامل كون أهميته فى الاكتشاف المبكر لامراض القلب، كما وصى المؤتمر على ضرورة التشخيص العاجل لحالات القلب الحرجة خاصة مرض احتشاء عضلة القلب، وهبوط عضلة القلب الحاد، وجلطة الشريان الرئوي، وبما أن الدقائق الأولى وليس الساعات تلعب دوراً حاسماً في علاج حالات القلب الحرجة، فقد أوصى المؤتمر على بدء العلاج حالاً بعد التشخيص وفي كثير من الأحيان يتم البدء في اعطاء العلاج حتى يتم التأكد من التشخيص.

كذلك أوصى المؤتمر على ضرورة تعليم وتدريب الأطباء والتمريض على طرق التعامل مع حالات القلب الحرجة التي يكون الكثير منها عرضة للوفاة، وهذه المؤتمرات تكون فرصة كبيرة للطواقم الطبية للتزود بأحدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وأوصى المؤتمر أيضاً على ضرورة تطوير خدمات الاسعاف التي من شأنها المساعدة على وصول حالات القلب الحرجة إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن.

علاوة على ذلك أكد المؤتمر على أهمية تثقيف المرضى وأسرهم على ضرورة سرعة طلب المساعدة أو الذهاب مباشرة إلى المستشفى في حال ظهور أية أعراض لحالات القلب الحرجة، وزيادة وعي المرضى بضرورة أخذ الأدوية التي يتم وصفها لهم بعد الخروج من المستشفى لتجنب العودة مرة أخرى خاصة لمرضى هبوط عضلة القلب والشرايين التاجية.

المؤتمر تم تنظيمه من قبل الجمعية العمانية لطب القلب بالتعاون مع المركز الوطني لطب وجراحة القلب، والجمعية الأوروبية لرعاية حالات القلب الحرجة،

وقد افتتحه الخميس الماضي معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وبرعاية “الخليج 365” إعلامياً.

وكان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة قد أكد في حفل افتتاحه أن القطاع الصحي في السلطنة في تطور مستمر، وتتوفر وحدات القلب في معظم محافظات السلطنة بكفاءة عالية، ويعتبر المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني من المراكز المتقدمة عالمياً.

وأضاف: إن أمراض القلب والشرايين تعتبر من الأمراض المزمنة المنتشرة على مستوى العالم، وبالنسبة للسلطنة تعتبر هذه الأمراض من الأسباب الرئيسية للوفاة، فهناك عدة عوامل للخطورة منها مرض السكري والسمنة وقلة النشاط البدني والتدخين، وبيّن معاليه أن الجزء الأكبر من العناية بالصحة يعتمد على الفرد نفسه من ناحية الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والابتعاد عن مسببات الأمراض المزمنة. كما أكد معالي الدكتور أن هذا المؤتمر يعتبر احدى الفرص لتبادل الخبرات بين العاملين الصحيين في السلطنة مع اقرانهم المشاركين من الدول الأخرى بهدف رفع المستوى العلمي والمعرفي في هذا القطاع وبالتالي رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وقد تم يوم أمس في ختام للمؤتمر، عقد عدد من الجلسات العلمية، وافتتحت الجلسة الصباحية الاولى تحت عنوان:(الصدمة الناتجة عن القلب)، والتي ترأسها الدكتور محمد الديب استشاري أول أمراض القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، مدير الجمعية العمانية لطب القلب ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بالاشتراك مع الدكتور عادل بن بركات الريامي إستشاري اول أمراض القلب بجامعة السلطان قابوس.

استعرض في الجلسة البوفيسور هولجر تيل وهو أحد الخبراء العالميين المختصيين في هذه الحالة التي يصفها الاطباء بـ(الخطيرة)، أعراض هذه الحالة التي تسبب في هبوط حاد بضغط الدم وخلل معظم وظائف اعضاء الجسم الاساسيين، حيث قد تصل نسب الوفاة في مثل هذه الحالات من 50 الى 70%.

واكد البوفيسور هولجر أهمية إكتشاف الصدمة الناتجة عن القلب ومعالجتها في وقت مبكر، كما استعرض الاجهزة المساعدة لعضلة القلب في تلك الحالة، بدوره استعرض الدكتور باسكال فرانكس من بلجيكا، الأدوية التي من الممكن ان تقوم بمعالجة حالة الصدمة الناتجة عن القلب.

أما الدكتور الألماني اوي.زايمر أستاذ امراض القلب فقد سلّط الضوء على الدور الذي تلعبه قسطرة القلب في علاج تلك الحالة، مؤكداً أنه لابد من التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات، وذلك عبر فتح الشريان الذي يعاني انسدادا كاملاً فيه.

وناقشت الجلسة الصباحية الثانية حالات هبوط عضلة القلب الحاد، والتي ترأسها الدكتور كاظم بن جعفر سليمان رئيس الجمعية العمانية لطب القلب ورئيس الجمعية الخليجية لطب القلب، الرئيس المشارك للمؤتمر، والدكتور منتصر اسماعيل استشاري أمراض القلب بمركز صلالة لأمراض القلب.

وقدم الدكتور الكيندر ميبازا ورقة العمل الاولى في الجلسة، حيث ناقش التأثير على وظائف الكلى جراء الاصابة بحالة هبوط عضلة القلب الحاد، وكيفية الوقاية من حدوثها وطرق علاجها، مسلطا الضوء على الدور الايجابي الذي تلعبه عملية غسيل الكلى في مثل هذه الحالات. وقد قدم الدكتور باسكال برانكس ورقة العمل الثانية التي ناقشت الدور التي تلعبه قسطرة القلب لمرضى هبوط عضلة القلب الحاد، والوقت الامثل لهؤلاء المرضى لاجراء مثل تلك العملية.

وقدم الدكتور الكيندر ميبازا ورقة العمل الثالثة، حيث أوضح فيها التوقيت المثالي لترخيص المريض المصاب بهبوط عضلة القلب الحاد، وأوصى الاطباء بضرورة الحرص على اتخاذ الأدوية الصحيحة اللازمة لمساعدة عضلة القلب على التحسن.

كما اختصت الجلسة التاسعة بعد ظهر أمس، بمناقشة كهربائية القلب، حيث قدم الدكتور وليد صليبا ورقة عمل أوضح فيها التوقيت المثالي لتحويل مريض الارتجاف الاذيني لعملية (الكي) عن طريق القسطرة. وأضاف ان عملية الكي من الممكن أن تقوم بالمساعدة في عملية تنظيم دقات القلب.

من جانبه استعرض الدكتور محمد شيناسا العلامات في تخطيط القلب التي قد تنذر بحدوث موت مفاجئ للمرضى، مدللاً شرحه بعدة نماذج وأمثلة، كما تحدث الدكتور محمد نجيب استشاري امراض كهربائية القلب بجامعة السلطان قابوس، عن كيفية تشخيص نوع محدد من امراض اختلاف كهربائية القلب التي وصفها بالحالة الشديدة، وطريقة علاجها، بعد ذلك قدم البروفيسور اوي. زايمر شرحاً وافياً حول حالات توقف عضلة القلب نهائيا ومدى نجاح عملية قسطرة القلب في علاج تلك الحالة. مؤكدا أهمية ضرورة أخذ الحيطة عند التعرض لحالة إحتشاء القلب أنها قد تسبب توقف القلب نهائيا اذا لم يتم علاجها سريعاً، وعرضت الجلسة العاشرة نماذج عدة لحالات لأمراض القلب الحرجة ومناقشتها، وهي من أكثر الجلسات إفادة للحاضرين، والتي ترأسها الدكتور عادل الكندي استشاري أول جراحة القلب بمستشفى جامعة السلطان قابوس، الدكتور زورد استشاري أول جراحة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب.

في البداية استعرض الدكتور ديفيد جيمينيز استشاري امراض الرئة بإسبانيا نموذج لحالات الاصابة بجلطات الشريان الرئوي لمرضى صغار السن، مؤكدا انه من أحد الاعتقادات الخاطئة لدى الاطباء أن تلك الحالة تحدث لكبار السن فقط وأصحاب الاوزان الزائدة، مبينا أنه اعتقاد خاطئ فهو من الشائع الاصابة بها لدى صغار السن أيضا.

الدكتور هولجر تيل بدوره عرض أحد الحالات الناتجة عن الاصابة بصدمة القلب الناتجة عن الاحتشاء الحاد في عضلة القلب، كما تناول الدكتور كيرت هوبر إحدى الحالات الناتجة عن الاصابة بإنخفاض دقات القلب بصورة كبيرة، ثم اختتم الدكتور باسكال فرانكس الجلسة بتقديم حالة لامرأة صغيرة في السن مصابة بإنسداد الصمام الميترالي وكيفية تشخيص اعراض المرض وطرق علاجه.

وكان المؤتمر شهد في يومه الاول الخميس الماضي جلستي عمل تضمنتا حلقات عمل مكثفة، بحضور نحو 500 من الكوادر الطبية والمساعدة من مختلف أنحاء السلطنة، تحدث فيها الدكتور محمد شيناسا من الولايات المتحدة الاميركية، والدكتورة غالية أحمد المحنيس استشارية أولى أمراض كهربائية القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، الدكتور محمد نجيب استشاري أمراض كهربائية القلب بجامعة السلطان قابوس، والدكتور اسماعيل العبري استشاري اول امراض كهربائية قلب الأطفال بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، حيث شهدت الورشة نقاشات واسعة بين المحاضرين.

وبدأت فعاليات الجلسات العملية عقب إنتهاء حلقات العمل، حيث ناقشت الجلسة الاولى عمليات تخطيط القلب وحالات إنسداد شرايين القلب، وإحتشاء عضلته (النوبة القلبية)، وتم استعراض 4 أوراق عمل بها. وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بن عامر الريامي استشاري أول أمراض القلب، والدكتور خالد السعيدي استشاري أمراض القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، وألقى الدكتور محمد الديب استشاري أول أمراض القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، مدير الجمعية العمانية لطب القلب ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ورقة العمل الاولى التي عرض خلالها عملية تخطيط القلب في حالات الإنسداد الكامل للشرايين التاجية، منوها الى أهمية عملية تخطيط القلب في تشخيص نوبات القلب الناجمة عن الإنسداد الكامل للشريان التاجي، حيث ترجع المهمة الاساسية للأطباء في تلك الحالة الى محاولة إعادة سريان الدم مرة اخرى من خلال هذا الشريان بإستخدام الأدوية المضادة لتجلطات الدم او من خلال عمل قسطرة القلب العلاجية في أسرع وقت.، وأكد الدكتور الديب أن عامل الوقت يلعب دوراً أساسياً في تلك الحالات حيث من الممكن إجراء عمليات القسطرة والتذويب عبر مضادات الجلطات في مدة تتراوح بين 60 الى 90 دقيقة. وعرض الدكتور الديب في الجلسة نماذج للكثير من عمليات تخطيطات القلب الناتجة عن انسداد الشريان الأمامي النازل والشريان الأوسط والأيمن.

من جانبه أوضح الدكتور الألماني اوي. زايمر أستاذ امراض القلب والرئيس المشارك في المؤتمر، خلال ورقة العمل الثانية، كيفية معالجة النوبات القلبية في أقسام الطوارئ وفي ساعات التنويم الاولى للمريض داخل المستشفى خاصة في أقسام الرعاية المركزة لأمراض القلب والشرايين، مؤكدا على الدور الذي يلعبه الأسبرين في منع تكوين الجلطات الدموية، حيث يقوم الاطباء في ألمانيا حاليا بإعطاء الأسبرين عن طريق الحقن الوريدي في بداية مراحل تجلط الدم. كما تضمنت ورقة عمله تقديم شرح لنظريات ودراسات جديدة ضمن الأساليب العلاجية والتشخيصية لحالات إنسداد شرايين القلب.

وناقشت ورقة العمل الثالثة آخر ما توصل اليه العلم في الاستخدام الامثل لما كان يعرف من قبل بـ(إنزيمات القلب) وأصبح يسمى بـ(التروبونين) فائق الحساسية في حالات الطوارئ، حيث ألقاها الدكتور كيرت هوبر من النمسا الذي يعتبر احد العلماء الاوروبين المتخصصين في الأدوية المضادة لتخثر الدم وحالات إحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية)، كما استعرض هوبر حالات مختلفة من المرضى للتفرقة بين المريض الذي يعاني زيادة في التروبونين نتيجة قصور في الشريان التاجي، أو بسبب عوامل أخرى وطرق العلاج المثلى لكل حالة من الحالات.

وألقى ورقة العمل الرابعة الدكتور عادل بن بركات الريامي إستشاري اول أمراض القلب بجامعة السلطان قابوس ورئيس قسم أمراض قلب الكبار، الذي اوضح من خلالها مراحل التطور التي شهدها علاج حالات احتشاء عضلة القلب الناتج عن انسداد الشريان التاجي في السلطنة منذ عام 2007 وحتى عام 2019، حيث اوضح انه في عام 2007 لم تكن تمتلك السلطنة غير جهاز واحد فقط لقسطرة القلب بالمستشفى السلطاني قبل أن يتم دعمها بجهاز آخر واضافة واحد جديد في جامعة السلطان قابوس.

وأضاف الريامي: إنه من ضمن مراحل التطور التي شهدها علاج حالات احتشاء عضلة القلب تم افتتاح المركز الوطني لطب وجراحة القلب عام 2016 الذي أصبح علامة فارقة في علاج تلك الحالات من أمراض القلب، حيث يحتوي على 5 أجهزة لقسطرة القلب تقوم بعمل 20 قسطرة يومياً وبنسبة نجاح عالية ومضاعفات جانبية متدنية، وهو من المراكز المتقدمة عالمياً، كما تحدث الريامي عن مستقبل مبشر لعمليات قسطرة القلب وعلاج حالات احتشاء عضلة القلب في السلطنة، حيث بدأ فعلياً إنشاء وحدة قسطرة القلب في مستشفى صحار ووحدة أخرى بمستشفى نزوى بالاضافة لوحدة قسطرة القلب المتواجدة حالياً بمستشفى صلالة، وأضاف: إنه يأمل في أن يساهم افتتاح تلك الوحدات الجديدة في التقليل من استخدام ادوية تخثر الدم التي تعد بالتأكيد اقل كفاءة من عملية قسطرة القلب وفتح الشريان مباشرة. كما أشاد الدكتور الريامي بالدور الايجابي الذي تلعبه المنظمات الطبية مثل الجمعية العمانية لطب القلب لتوعية المرضى بضرورة الذهاب مبكراً الى المستشفى بمجرد شعورهم بألم في الصدر والذي من الممكن أن يكون ناجماً عن إحتشاء عضلة القلب، مؤكداً على اهمية عامل الوقت في إطار التشخيص المبكر للحالة وإنعكاسها على فرص بقاء المريض على قيد الحياة.

وقد ناقشت جلسة العمل الثانية اختلاف ضربات القلب، حيث ترأسها الدكتور اسماعيل العبري استشاري اول امراض كهربائية قلب الأطفال بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، والدكتور باسم السعيد استشاري أمراض القلب ببريطانيا.

وألقى الدكتور محمد شيناسا من الولايات المتحدة الاميركية، ورقة العمل الاولى، حيث ناقش عملية تخطيط كهربائية القلب وأهمية الدقة خلال تشخيصها من قبل الأطباء خاصة أولئك الاطباء العاملين في مجال رعاية حالات القلب الحرجة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، متناولا بالشرح والامثلة أهم هذه التخطيطات التي يجب مراعاة الدقة في تشخيصها تجنبا لحدوث مضاعفات كبيرة للمريض. فيما ناقش قضية استعمال دواء الديجوكسين لعلاج فشل القلب الاحتقاني المترافق باضطرابات معينة بنبض القلب، ولإبطاء الرجفان الأُذيني، منوها ان هذا الدواء سلاح ذو حدين من الممكن فهو قدي فيد في علاج بعض المرضى المصابين بمثل هذا الحالات ومن الممكن أن يسبب مخاطر على حياة بعض المرضى الاخرين.

وقدم الدكتور وليد صليبا إستشاري كهربائية القلب بمدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الاميركية، ورقة العمل الثانية، التي ناقشت كيفية العلاج الاولي لحالات الارتعاش الأذيني أو “إختلال دقات القلب الأذيني”، حيث استعرض نماذج لعدد من تلك الحالات والأدوية المستخدمة لعلاج كل حالة على حدة، كما ناقش كيفية علاج

حالات الارتعاش الأذيني للقلب عن طريق “الصدمة الكهربائية” مستعرضا عددا من الامثلة حول الطريقة المثلى لتنفيذ هذه العملية من التخدير وأجهزة الصدمات الكهربائية المختلفة والجرعة الذي يجب ان تعطى للمريض.

عقب الانتهاء من جلستين العمل، بدأت فعاليات الافتتاح الرسمي للمؤتمر، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة راعي المؤتمر. حيث تم استعراض شريط فيديو لعدد من المؤتمرات الكبيرة والصغيرة التي أقامتها الجمعية العمانية لطب القلب بداية من عام 2002، والتي كانت تقيم أعمالها آنذاك تحت مسمى نادي مسقط لطب القلب والتي كانت تأتي أغلبها بالتعاون مع الجمعيات الاوروبية والاميركية.

وقد أكد الدكتور كاظم بن جعفر سليمان رئيس الجمعية العمانية لطب القلب ورئيس الجمعية الخليجية لطب القلب، الرئيس المشارك للمؤتمر، في كلمة له خلال حفل الافتتاح، التطور اللافت الذي شهدته السلطنة في علاج حالات القلب الحرجة منذ افتتاح المركز الوطني لطب وجراحة القلب، منوها أهمية التشخيص المبكر للمرضى، كما استعرض أبرز الأهداف العلمية التي تسعى الجمعية لتحقيقها، وسعيها الدائم لتدريب الأطباء وتزويدهم بآخر ما توصل إليه العالم في مجال امراض القلب. وذكر الدكتور كاظم بن جعفر أن أمراض القلب تعتبر من الأمراض المزمنة على مستوى العالم، والسلطنة ليست استثناء من ذلك.

من جانبه، استعرض الدكتور اوي. زايمر من ألمانيا أوجه التعاون بين الجمعيتين العمانية والاوروبية ليس فقط في إطار إقامة المؤتمرات ولكن في دعوة أطباء من السلطنة لحضور المؤتمر الرئيسي للجمعية الاوروبية وكذلك المساعدة في نشر الأبحاث العمانية في المجلات الطبية الاوروبية ودعم الاطباء العمانيين الصغار للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات. وفي كلمته استعرض الدكتور كيرت هوبر من النمسا، الخدمات التعليمية التي تقدمها الجمعية الاوروبية وكيفية استفادة الجمعيات الاخرى في تلك الخدمات.

في اليوم الثاني من المؤتمر تم عقد 4 جلسات علمية، حيث ناقشت جلسته الصباحية الاولى، علاج هبوط القلب الحادة، والتي شملت ورقتي عمل ترأسها الدكتور سعيد المعشني استشاري أول أمراض القلب، مدير مركز صلالة لأمراض القلب، والدكتور حاتم اللواتي استشاري اول امراض القلب بجامعة السلطان قابوس.

وألقى البروفيسور الكيندر ميبازا من فرنسا ورقة العمل الاولى التي ناقشت أهمية التشخيص السريع لمرضى هبوط عضلة القلب الحاد واهمية إجراء عدد من الفحوصات في إطارها مثل فحص الموجات الصوتية على القلب وكذلك الاختبارات المعملية الهامة لمثل تلك الحالة.

وألقت الدكتورة رقية الهاجري إستشارية امراض القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب ورقة العمل الثانية والتي سلطت فيها الضوء على الدور الذي تلعبه الموجات فوق الصوتية في تشخيص وفي علاج مرضى هبوط عضلة القلب الحاد، كما استعرضت بالتفصيل كافة انواع الفحوصات بأستخدام الموجات فوق الصوتية للقلب. بعد ذلك أوضح الدكتور كيرت هوبر من النمسا الطرق المثلى لتشخيص حالات التهاب هبوط عضلة القلب الحاد عن طريق تحليل الدم “ب.ن.ب” واهميته في كشف سبب ضيق التنفس الذي يعاني منه المريض كونه نابع من القلب أو الرئة.

وفي الجلسة الصباحية الثانية التي ترأسها الدكتور عامر الريامي استشاري أول أمراض القلب والدكتورة جوتي كومار، وناقشت كهربائية القلب، تناول فيها الدكتور وليد صليبا إستشاري كهربائية القلب، موضوع فقدان الوعي الجزئي وكيفية تشخيصه، موضحا انه يجب في البداية التفرقة بين الانواع المختلفة من حالة فقدان الوعي الجزئي، خاصة ان تلك الحالة لن تكون ناتجة عن القلب اذا اشتكى بها صغار السن، حيث انها من الممكن قد تكون ناتجة عن أسباب فسيولوجية بسيطة.

ثم ألقى الدكتور محمد شيناسا من الولايات المتحدة الاميركية ورقة العمل الثانية التي ناقش فيها حالات تباطئ دقات القلب الناتجة عن اختلال في كهربائية القلب، موضحا الحالات المؤقتة التي لا تستدعى فيها تركيب منظمات للقلب، والاخرى المتقدمة التي لابد فيها من تركيب تلك الاجهزة التي تعمل على زيادة عدد دقات القلب.

خصصت جلسة العمل الثالة من يوم أمس الاول الجمعة، لمناقشة أحد الامراض الشائعة التي يصعب تشخيصها وهي جلطة الشريان الرئوي، والتي ترأسها الدكتور عبد المجيد خان استشاري امراض القلب بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، سعيد بن محمد الهنائي استشاري أول أمراض القلب والشرايين بمجمع ديوان البلاط السلطاني الطبي.

استعرض في الجلسة الدكتور حاتم اللواتي استشاري اول امراض القلب بمستشفى جامعة السلطان قابوس، طرق التشخيص المبدئية لحالات جلطة الشريان الرئوي، منوها بضرورة التشخيص المبكر تجنب لعدم حدوث اي اعراض جانبية. كما قدم الدكتور استشاري امراض الرئة بإسبانيا ورقة العمل الثانية في الجلسة، اوضح فيها الارشادات المتبعة عند استخدام أدوية المضادات القوية لحالات تجلط الدم، وانها تعتبر سلاح ذو حدين حيث فائدتها في سرعة إنقاذ المريض، لكنها من الممكن ان تتسبب في حدوث نزيف داخلي.

من جانبه، عرض الدكتور اوي. زايمر الطرق الكلاسيكية لعلاج جلطة الشريان الرئوي بإستخدام دواء “الهيبارين” “الولفارين”، والاتجاه الحديث في دول أوروبا لعلاج تلك الحالات بإستخدام مضادات التخثر الجديدة.

في نهاية جلسة الجمعة أوضح الدكتور ديفيد جيمينيز ان اولئك المرضى الذين اصيبوا بجلطة الشريان الرئوي قد يحتاجون الى تناول مضادات لتجلط الدم طيلة حياتهم، وقسم المرضى لحسب احتياجهم لتلك المضادات الي قسمين، الاول يحتاج الى مدة علاج أقل قد تمتد الى نحو 3 شهور فقط، وهم اولئك الذين أصيبوا نتيجة سبب معروف كالجراحة مثلا، اما الذين لم تعرف سبب إصابتهم بجلطة الشريان الرئوي قد يحتاجون الى تلك الادوية طيلة حياتهم.

في الجلسة الختامية ليوم الجمعة، تمت مناقشة حالات إحتشاء عضلة القلب الحاد، والتي ترأسها الجلسة الدكتور عادل بن بركات الريامي إستشاري اول أمراض القلب بجامعة السلطان قابوس ورئيس قسم أمراض قلب الكبار، والدكتور جمال حماد استشاري أمراض القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب.

استعرض في بداية الجلسة البروفيسور هولجر من ألمانيا الطرق المختلفة لعلاج حالات إحتشاء عضلة القلب لمرض إختلال وفشل وظائف الكلى، حيث أكد أن مرضى تلك الحالة لديهم بعض المشاكل مثل زيادة نسبة حدوث النزيف الناتج عن مظادات التجلط كما ان من الممكن ان تتأثر حالة الكلى لديهم بالصبغة عند اجراء عملية القسطرة، كما ناقش البروفيسور هولجر كافة الاحتياطات التي من الممكن ان يتخذها مرضى إحتشاء عضلة القلب.

قدم ورقة العمل الثانية الدكتور باسكال فرانكس من بلجيكا، والتي أوضح فيها المدة الامثل للعلاج عبر أدوية مضادات الصفائح الدموية كالأسبرين والبلافيكس وغيره.

جاء ذلك في ختام مؤتمر حالات القلب الحرجة 2019 الذي نظمته الجمعية العمانية لطب القلب بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لحالات القلب على مدى ثلاثة أيام بقاعة عمان بفندق قصر البستان والذي رعته (الخليج 365) إعلامياً.

وشارك في المؤتمر نحو 500 من الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة من مختلف محافظات السلطنة ومن دول الشرق الأوسط.

هدف المؤتمر إلى رفع مستوى الأطباء العاملين في حقل أمراض القلب من ناحية التشخيص الصحيح والسريع والتعامل بسرعة مع حالات القلب الحرجة التي تستدعي التدخلات السريعة والعاجلة.

وقال الدكتور كاظم بن جعفر بن سليمان طبيب استشاري أول أمراض القلب ورئيس الجمعية العمانية لطب القلب: إن الجمعية العمانية لطب القلب تشعر بالفخر لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط وهو أكبر تجمع علمي تنظمه الجمعية الأوروبية لحالات القلب الحرجة خارج أوروبا.

وناشد الدكتور كاظم الأطباء والفئات الطبية المساعدة على أهمية المشاركة في المؤتمرات والحلقات العلمية والتدريبية بما يحقق لهم أكبر قدر من المعرفة العلمية والمهارات الفنية التي تكفل رفع مستوى الرعاية الصحية.

وقال رئيس الجمعية العمانية لطب القلب: إن أمراض القلب تعتبر القاتل رقم واحد للبشر على مستوى العالم، والسلطنة ليست استثناء من ذلك، فإذا استثنينا الحوادث المرورية فسوف تكون أمراض القلب هي القاتل الأول في السلطنة.

ومن جهته قال الدكتور أوي زيمر عضو الجمعية الأوروبية لحالات القلب الحرجة: لقد شهد العالم تراكماً وتطوراً كبيراً في المعرفة العلمية منذ ظهور وحدات العناية بالقلب في عام 1960 في محاولة للتركيز على العناية القلبية الحادة وكيفية التشخيص الفعال وإدارة المضاعفات القلبية للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة الخطيرة، وبهذا الصدد قررت الجمعية الأوروبية لحالات القلب الحرجة التعاون مع الجمعية العمانية لطب القلب لتنظيم هذا المؤتمر العلمي الكبير للعاملين الصحيين في الشرق الأوسط بمشاركة خبراء دوليين ومحليين لمناقشة وتقديم نظرة شاملة حول أحدث الأبحاثالتطورات في مجال رعاية الحالات الحرجة للقلب.

وحول مشاركته في تقديم إحدى محاضرات المؤتمر قال الدكتور عادل بن بركات الريامي ـ استشاري أول امراض القلب والشرايين، مسؤول وحدة القسطرة بمستشفى جامعة السلطان قابوس: يحتاج مرضى جلطات القلب لإنقاذ سريع في الساعات الأولى من إصابتهم حتى يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتهم في الوقت المناسب، وذلك من خلال اتباع تعليمات وإجراءات محددة من قبل المحيطين بالمريض والمستشفى الذي يتوجه لها. ولذلك استعرضنا في المؤتمر أبرز التوجهات العلمية لإسعاف المرضى في اللحظات الأولى وأهمية التعاون بين مختلف التخصصات الطبية التي تغطي المشاكل المرتبطة بأمراض القلب.

من جانب آخر قالت الدكتورة رقية بنت سالم الحجرية ـ طبيبة استشارية بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب: شاركت في المؤتمر بتقديم ورقة بحثية حول أهمية الأشعة فوق الصوتية للقلب التي تهدف إلى تشخيص ومتابعة علاج مرضى فشل القلب الحاد ابتداء من وحدة الطوارئ لغاية وحدة العناية المركزة، حيث يتم عمل الأشعة فوق الصوتية للتأكد من وجود مشاكل في صمامات القلب، والتأكد من أن مشاكل القلب هي السبب في حدوث بعض الأعراض، مثل ضيق التنفس وألم الصدر،وكذلك التأكد من وجود عيوب خلقية بالقلب.

وقد راعى البرنامج العلمي للمؤتمر تغطية معظم حالات القلب الحرجة والتي يواجهها الأطباء يوميا ويعتبر المؤتمر فرصة للأطباء على مدى أيامه الثلاثة للاستماع ومناقشة أحدث طرق التشخيص والعلاج لحالات القلب الحرجة وخاصة احتشاء عضلة القلب أو مايسمي بجلطة القلب وحالات الهبوط الحاد لعضلة القلب.

وقد شمل برنامج المؤتمر العديد من أوراق العمل أهمها إدارة حالات الرجفان الأذيني الحادة للقلب وأهمية معرفة القراءة الصحيحة لتخطيط القلب في الحالات الطارئة واستخدام علاج الديجوكسين في حالات الرجفان وفشل عضلة القلب.

كما تضمن برنامج المؤتمر ورقة عمل حول متلازمة الشريان التاجي الحادة وأخرى حول فشل القلب الحاد استعرضت أخطار حالة فشل القلب وتشخيصها وطرق التعامل معها في أقسام الطوارئ وأهمية تخطيط ضربات القلب، علاوة على ذلك يقدم المؤتمر ورقة عمل حول حالات عدم انتظام ضربات القلب وورقة علمية أخرى حول الانسداد الرئوي وورقة متلازمة الشريان التاجي الحادة، والصدمات القلبية، والفشل الكلوي لدى مرضى فشل القلب الحاد.

وقد سبق حفل افتتاح المؤتمر عقد حلقة عمل حول تخطيط القلب حضرها عدد كبير من الفئات الطبية والطبية المساعدة بمشاركة محاضرين مختصين من السلطنة والولايات المتحدة الأميركية.