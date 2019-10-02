مجلس إدارة مركز التدريب الإعلامي يناقش مشروعي الهيكل والميزانية في اجتماعه الأول

وزير الاعلام يؤكد أهمية النهوض بالمركز واستكمال بنيته الأساسية مسقط ـ العمانية: ناقش مجلس إدارة مركز التدريب الإعلامي أمس خلال اجتماعه الأول مشروعي الهيكل والميزانية المقدمين من الرئيس التنفيذي للمركز لاعتمادهما.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

وقد أكد معالي الدكتور رئيس مجلس الإدارة على أهمية النهوض بالمركز واستكمال بنيته الأساسية وتسخير الإمكانات اللازمة لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في رفع قدرات الإعلاميين وتعزيز الأداء الإعلامي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

كما قدم الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي الرئيس التنفيذي للمركز عرضًا مرئيًا عن خطوات البناء والتأسيس التي تمت والمجدولة في المرحلة القادمة.

جدير بالذكر أنه تم انشاء مركز التدريب الإعلامي بمرسوم سلطاني رقم:(3/ 2018) بهدف دراسة الاحتياجات التدريبية وتقديم دورات متخصصة في مختلف مجالات الإعلام لفئات تشمل الممارسين الإعلاميين والعاملين في دوائر وأقسام العلاقات العامة والإعلام وطلبة وخريجي الإعلام.

كما يهدف المركز إلى تأهيل المدربين في مختلف المجالات الإعلامية وتعزيز مهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

ويمثل أعضاء مجلس إدارة المركز جهات تشمل وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس ومركز اتصالات الخدمات الحكومية التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة إلى أعضاء يمثلون القطاع الإعلامي الخاص وجمعية الصحفيين العُمانية.

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