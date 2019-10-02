الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يطلع على سير فعاليات البرنامج الموازي الأول بكلية الدفاع الوطني

قام معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، يرافقه الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة صباح أمس بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني للاطلاع على سير فعاليات البرنامج الموازي الأول والذي تنظمه الكلية حاليا، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

وقد استمع معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع خلال الزيارة إلى إيجاز عن البرنامج والذي يعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية العليا.

حيث يهدف البرنامج الموازي الأول إلى الدراسة والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب تنمية أسس العمل الوطني المشترك وتوجيه الجهود الوطنية لتعزيز القدرات في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز العمل الوطني المشترك ورفد الأداء الحكومي والمؤسسي.

وقد أشاد معاليه بسير البرنامج ونتائجه الأولية ووجهه باستمرار هذه البرامج وتطويرها مستقبلاً.

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