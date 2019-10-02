كيف نجحت إدارات المدارس في تخفيف الحقيبة المدرسية؟

ـ وزارة التربية والتعليم وضعت ضوابط ومحددات للحقيبة المدرسية

ـ الوعي بكيفية اختيار الحقيبة المناسبة ومتابعة محتواها يسهل على طالب حملها

- مدرسة مدرعات سلطان عمان تنفذ مشروع (تعليم إلكتروني بلا حقيبة مدرسية)

ـ مبادرة (تخفيف الحقيبة المدرسية) في مدرسة المضيبي تسجل نتائج إيجابية صحيا وتحصيليا

تعد الحقيبة المدرسة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطالب خاصة في سنواته الدراسية الأولى نظراً لحاجته إليها في نقل كتبه وأدواته الدراسية التي يحتاج إليها في يومه الدراسي.

وقد سعت وزارة التربية والتعليم إلى وضع مجموعة من الضوابط والمحددات التي من شأنها أن تخفف من ثقل الحقيبة المدرسية .. فما هي هذه الضوابط؟ وما الجهود والمبادرات التي قامت بها إدارات المدارس من أجل تخفيف محتوى الحقيبة المدرسية؟.

للتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع التقينا بالدكتورة رضية بنت سليمان الحبسية المديرة المساعدة لدائرة البرامج الإرشادية والتوعوية بالمديرية العامة للبرامج التعليمية، وبعدد من إدارات المدارس في محافظات مختلفة من السلطنة لنتعرف على تجاربهم في هذا الجانب.

* توعية صحية

وللتعرف على الجهود التي نفذتها وزارة التربية والتعليم من أجل تخفيف محتوى الحقيبة المدرسية على الطلبة، تحدثت الدكتورة رضية بنت سليمان الحبسية المديرة المساعدة لدائرة البرامج الإرشادية والتوعوية بالمديرية العامة للبرامج التعليمية، قائلة: تسعى الوزارة إلى توفير البيئة المناسبة لطلبة المدارس للعلم والتعلم، وذلك من خلال نشر التوعية الصحية حول النوعيات المناسبة للحقائب المدرسية ومواصفاتها الصحية التي ينبغي على الطلبة وأولياء أمورهم مراعاتها قبل شراء الحقائب المدرسية، ولذلك فقد أصدرت تعميما حول آلية تخفيف عبء حمل الحقيبة المدرسية على طلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، دعت من خلاله إلى التركيز في بعض الجوانب من خلال مواد المهارات الفردية حسب امكانيات المدرسة، وتوزيعها طوال الأسبوع في الجدول المدرسي ومراعاة عدم تكدسها في يوم واحد، وانتهاج فكرة الأنشطة الورقية الصفية واللاصفية عوضًا عن حمل الكتاب المدرسي، وتجهيز القاعات الصفية في المدارس بأماكن ملائمة لحفظ الكتب والأدوات حسب امكانيات المدرسة، وتوجيه معلمي الحلقة الأولى بالاكتفاء بدفتر وملف واحد لكل مجال.

* نشرة توجيهية

وأضافت: كما وضعت دائرة البرامج الإرشادية والتوعوية نشرة توجيهية حول الحقيبة المدرسية، تتضمن إرشادات لكل من إدارات المدارس والهيئات التدريسية، وكذلك أولياء الامور والطلبة حول كيفية التعامل مع الحقيبة المدرسية والتغلب على الصعوبات وتجنب المشاكل الصحية التي قد تسببها، وأشارت النشرة التوجيهية إلى أهمية دور الأخصائي الإجتماعي في التوعية حول الحقيبة المدرسية للطلبة وأولياء الأمور بالتعاون والتنسيق مع جماعات الأنشطة المدرسية ومجلس الآباء والأمهات، وإيجاد شراكة حقيقية مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد أساليب جديدة وحلول مبتكرة للحد من انتشار المشكلات المدرسية والصحية المرتبطة بالحقيبة المدرسية، ونشر الوعي بين الطلبة وأولياء الأمور بالوزن المثالي للحقيبة المدرسية، والتعريف ببعض الإرشادات الصحية الواجب اتباعها عند اختيار واستخدام الحقائب المدرسية لكل المراحل التعليمية، فضلاً عن تلافي ما يمكن أن تسببه الأوزان الزائدة للحقائب من تشوهات خلقية في العمود الفقري وآلام في الظهر ومشاكل صحية لدى الطلبة.

* تنظيم الدفتر المدرسي

وتحدث معتصم بن راشد البلوشي مدير مساعد لدائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية عن الضوابط المحددة للدفتر المدرسي، والواجب المدرسي فقال: وضعت دائرة الإشراف التربوي عدة مقترحات لتنظيم الدفتر المدرسي والواجبات المدرسية، منها: إشراك عدد من المواد أو المجالات في كراسة واحدة، مع مراعاة ألا تزيد عدد صفحات هذه الكراسة عن (60) صفحة، واستبدال الكراسات بأوراق عمل في بعض المواد توضع في ملفات خاصة للطلبة وتحفظ في المدرسة، والتقيد بتنظيم الجدول المدرسي بحيث توزع حصص مواد المهارات الفردية والمهارات الحياتية خلال أيام الأسبوع، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا حول آلية التعامل مع الواجبات المنزلية وجهت فيه إدارات المدارس إلى ضرورة تنظيم عملية تكليف الطلبة بالواجبات المنزلية لمختلف المواد الدراسية بحيث لا يتجاوز إعطاء الطلبة الواجب المنزلي لليوم الدراسي لأكثر من مادتين.

* تحويل المنهج إلى محتوى إلكتروني

هناك العديد من التجارب الناجحة في مدارس السلطنة، التي كان لها السبق في تطبيق أساليب جديدة وحلول مبتكرة للتعامل مع الحقيبة المدرسية، وللتعرف على إحدى هذه التجارب التقينا بدرية الفهدية مديرة مدرسة مدرعات سلطان عمان للتعليم الأساسي (1 ـ 10) من تعليمية محافظة الداخلية، التي تحدثت عن مشروع (تعليم إلكتروني بلا حقيبة مدرسية) قائلة: تقوم فكرة المشروع على تحويل المنهج إلى محتوى إلكتروني يقدم بطريقة تفاعلية مشوقة من خلال توظيف الأجهزة التقنية المتوفرة بالمدرسة، حيث توظف المعلمات البرامج المتوفرة على شبكة الانترنت والتي يتواصل فيها المعلم مع طلابه عن طريق البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيقات الأجهزة اللوحية المتنوعة التي تخدم جميع المواد، وبرامج الشاشات التفاعلية .. وغيرها من التطبيقات والبرامج التفاعلية لعرض المادة العلمية، مع الاستفادة من الكتب الإلكترونية من موقع المكتبة الإلكترونية والمكتبة الصوتية بالبوابة التعليمية ليحل محل الكتاب المدرسي ليتم الاستغناء عنه أثناء التدريس.

* مبادرة تخفيف الحقيبة

وحول مبادرة تخفيف الحقيبة المدرسية التي طبقتها مدرسة المضيبي للتعليم الأساسي في محافظة شمال الشرقية، تحدثت زكية الجابرية مديرة المدرسة قائلة: انسجامًا مع تعميم الوزارة الصادر في موضوع آليات تخفيف وزن الحقيبة المدرسية على طلبة الحلقة الأولى، وانطلاقًا من توصيات الدراسة المسحية التي قامت بها المدرسة في أهمية التخفيف من وزن الحقيبة المدرسية والتقليل من الواجبات اليومية، ارتأت المدرسة إيجاد حقيبة للواجبات ذات مواصفات تناسب المرحلة العمرية للطالب والاشتراطات الصحية اللازمة وذات جودة، حيث يقوم الطالب باستخدامها من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، على أن يتقيد بأخذ كتب ودفاتر الواجبات المقننة والمتفق عليها من قبل الهيئة الإدارية والتدريسية بالمدرسة بما يتناسب مع الخطة الدراسية للمواد والمجالات، ويكون جدول الواجبات اليومية لكل صف دراسي معلقًا في خانة (ركن الواجبات) على يسار سبورة الصف وتعميم ذلك الجدول على جميع أولياء أمور الطلاب بمختلف وسائل التواصل الممكنة، كما يترك الطالب حقيبته المدرسية الكبيرة في الحامل الموجود في نهاية الفصل، وفي يوم الخميس يقوم الطالب بأخذها مع كتبه كاملة حتى يتابع ولي الأمر ما تعلمه ابنه خلال الأسبوع.

* حقيبة أقل وزنًا

كما أطلقت مدرسة بساتين المعرفة للتعليم الأساسي (1 ـ 4) في تعليمية محافظة مسقط مبادرة (حقيبة مدرسية أقل وزنًا)، التي تحدثت عنها منى بنت محمد السالمية مديرة المدرسة قائلةً: بدأت فكرة المشروع من خلال ملاحظة حقائب الطلاب، وتماشيًا مع رغبة المدرسة وأولياء الأمور في التقليل من ثقل الحقيبة، فسعت إدارة المدرسة إلى تطبيق المبادرة منذ الأسبوع الأول للعام الدراسي الحالي (2019/ 2020)، ويعتمد نجاح هذه المبادرة بشكل أساسي على عملية الشراكة بين المدرسة والبيت، بحيث يلتزم الطالب بأخذ المواد الدراسية التي تشتمل الواجبات اليومية حسب الجدول المعد لذلك، ويترك بقية المواد الأخرى بدرج الطالب أو دولاب الصف حسب ما تقرره مشرفة الصف، على أن يضع كل مادة في ملف مغلق مكتوبًا عليه اسمه حفاظًا على الكتب، وتشجيع ولي الأمر للطالب بالالتزام وعدم احضار أية مواد أخرى غير مواد الواجبات اليومية، ويحمل الطالب كل الكتب الدراسية يوم الخميس فقط على أن يقوم بإعادتها يوم الأحد.