السلطنة تشارك في المؤتمر الاسلامي الثامن في الرباط

ترأس سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وفد السلطنة الى المؤتمر الاسلامي الثامن لوزراء البيئة والذي عقد امس بمقر المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية .

وقد ناقش وزراء البيئة فى دول العالم الإسلامي خلال المؤتمر مشروع إنشاء شبكة العالم الإسلامي للعمل البيئى والتنمية المستدامة، ومشروع استراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فى العالم الإسلامي، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدنىفى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ، كما يستعرض الاجتماع تقريرا حول جهود الإيسيسكو فى مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وتقرير التقدم المحرز فى مشروع إنشاء “الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة”، وتقرير الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذىالإسلامي للبيئة، والذى عُقد فى 20 من أبريل الماضي بمقر الإيسيسكو، وتقريرا عن برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وأيضا تقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها فى الدول الأعضاء،

الجدير بالذكر فقد تم تكريم السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية (مركز العلوم البحرية والثروة السمكية )، الفائزه بالمركز الأول في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في دورتها الحالية لعامي (2018 – 2019).

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