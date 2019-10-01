مسقط ـ العمانية:

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل على أهمية التوصيات التي خرجت بها أعمال الدورة (التاسعة والعشرين) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها السلطنة أخيراً، واصفًا هذه التوصيات بأنها إضافة الى ما سبق إنجازه، من قبل مجلس وزراء العدل.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن التعاون العدلي والقانوني والقضائي بين دول المجلس بات نموذجًا قيمًا للعمل الخليجي المشترك شأنه في ذلك شأن المنجزات المتحققة على صعيد لجان التعاون الوزارية الأخرى.

كما أكد معالي الشيخ وزير العدل على ضرورة الحفاظ على قوة الدفع المنبثقة من بيئة الإخاء وعلى صدق النوايا باعتبارها الحاضنة الأساسية لتحقيق الغايات السامية التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحفز المهم لما تحقق من نجاح في مسيرة التعاون الخليجي.

وأشاد معاليه بما أبداه أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حصافة في الرأي وحكمة في النقاش وهو ما يعبر عن حرص حكومات دول المجلس على ديمومة مسيرة التعاون الخليجية المشتركة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يؤكد على أهمية توصيات الدورة الـ (29) لوزراء العدل بدول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.