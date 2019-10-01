وزير ديوان البلاط السلطاني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بمكتبه أمس معالي الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر والوفد المرافق له.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات في ضوء ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة.

كما غادر البلاد ظهر امس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة بعد زيارة رسمية للسلطنة استغرقت عدة أيام.

وقد كان في وداع سعادته لدى مغادرته والوفد المرافق بقاعدة أدم الجوية معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

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