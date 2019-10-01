وفد دارسي دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا السوداني يزور كليتي القيادة والأركان والدفاع الوطني

قام صباح أمس وفد دارسي دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا بجمهورية السودان الشقيقة برئاسة اللواء الركن (متقاعد) أحمد محمد عوض الكريم بزيارة إلى كلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة بمعسكر بيت الفلج.

وقد اصطحب الوفد خلال الزيارة مساعد آمر كلية القيادة والأركان للشؤون الإدارية، وعدد من ضباط هيئة التوجيه بالكلية في زيارة شملت القاعات والفصول والمرافق بالكلية، واستمعوا إلى إيجاز عن الكلية ومنهاجها العام وما زودت به من تقنيات معلوماتية حديثة، وما تضمه من مرافق متنوعة.

كما قام الوفد صباح أمس بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

وقد استمع الوفد إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطلع الوفد السوداني على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض.

حضر المناسبة العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني

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