مركز التدريب بمجلس عمان ينفذ برنامجا تدريبيا حول الجودة في إدارة الاجتماعات وفرق العمل

نفذ مركز التدريب بمجلس عمان برنامجًا تدريبيًا لعدد من موظفي مجلس الشورى حول الجودة في إدارة الاجتماعات وفرق العمل، والذي يأتي تنفيذًا لخطة التدريب السنوية المعتمدة لموظفي المجلس لعام 2019م.

يهدف البرنامج التدريبي إلى اكتشاف عناصر نجاح استخدام إدارة الجودة الشاملة في أساليب إدارة الاجتماعات وفرق العمل (TQM) واستخدام أدوات تحسين الجودة الشاملة لتعزيز رضا المشاركين في الاجتماعات واللجان المنبثقة منها وتحسين العمليات داخل مؤسساتهم.

وتضمن البرنامج عددًا من المحاور، منها: عوامل النجاح في إدارة الجودة الشاملة، والعلاقة بين (أيزو 9000) وإدارة الجودة الشاملة، بالإضافة إلى التطرق إلى أنواع ومجالات التغيير في ظل إدارة الجودة الشاملة.

وتناول البرنامج جوانب التفكير الإبداعي في مفاهيم الجودة الشاملة، وخطوات التفكير الإبداعي وفقًا لــ (Retiz)، وكذلك الحواجز التنظيمية للابتكار والإبداع. إلى جانب التطرق إلى عدة موضوعات ذات العلاقة منها جودة القيادة لمجموعات العمل وتطوير أداء فريق العمل من خلال التدريب والتوجيه والتخطيط والتنظيم.

كما تعرّف المشاركون على جودة إدارة الاجتماعات والحوار واستخدام الوقت ومهارات التفاوض من حيث أهمية الاجتماعات وأنواعها ومراحل إدارتها، وكذلك أشكال اتخاذ القرارات في الاجتماعات وقواعد الاتيكيت الخاصة بالاجتماعات.

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