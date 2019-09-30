الأوقاف والشؤون الدينية توقع مذكرة تفاهم مع بنك صحار الإسلامي

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس مذكرة تفاهم وتعاون مع بنك صحار الإسلامي.

حيث وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومن جانب بنك صحار الإسلامي أحمد بن جعفر المسلمي الرئيس التنفيذي لبنك صحار الإسلامي

ويتمثل توقيع هذه الإتفاقية التعاونية في سبيل إيجاد وإبتكار الحلول الذكية واليسيرة في قطاعات الأوقاف المختلفة وفق الإطار الذي تسعى الوزارة إلى تفعيله بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة.

وقد أوضح المختصون والقائمون في صحار الإسلامي أنهم سيقدمون أفضل الحلول المتماشية مع توجهات الوزارة في ظل التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

الجدير بالذكر أن الوزارة توظف كل الجهود والفرص المتاحه في إطار تقديم أفضل الخدمات واستثمارها الإستثمار الأمثل في سبيل تحقيق المصلحة العامة للفرد والمجتمع من خلال عدد من الإجراءات المتسارعة والحثيثة في عدد من قطاعات الوزارة المختلفة.

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