وزير المكتب السلطاني يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

في المحليات 1 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

فيما قام الضيف بزيارة مركز الأمن البحري والكلية العسكرية التقنية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتب معاليه صباح أمس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، والوفد المرافق له.

حيث رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، ومن جانبه قدم سعادة الدكتور شكره وتقديره للسلطنة.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بدولة قطر، كما تم استعراض عدد من المجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما قام صباح أمس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة بزيارة مركز الأمن البحري.

وقد كان في استقبال سعادته بمقر المركز في معسكر المرتفعة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، والعميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري، وعدد من كبار الضباط بالمركز.

وقد استمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتعلقة بوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتأمين السواحل والموانئ والمنشآت البحرية ضد التهديدات البحرية، والمشاركة في التخطيط لإدارة الكوارث والأزمات البحرية .. وغيرها من المهام التي تتعلق بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر والتهديدات البحرية الأخرى.

كما تعرف الضيف على الجهود التي يضطلع بها المركز في إطار مهامه وواجباته والهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن البحري، وما يقوم به في مجالات التوعية من المخاطر البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات البحث والإنقاذ.

واطلع سعادته على الآليات المتبعة في متابعة ومراقبة حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر الإقليمي، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري التي تدار بكوادر ومهارات وطنية، والتي من شأنها تمكين المركز من القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه وبالمستويات المتقدمة في مختلف المجالات ذات الصلة بمتطلبات الأمن البحري.

من جانب آخر قام صباح امس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له بزيارة إلى الكلية العسكرية التقنية.

وقد كان في استقبال سعادته والوفد المرافق له اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني رئيس مجلس إدارة الكلية، كما كان في الاستقبال عميد الكلية العسكرية التقنية وعدد من كبار الضباط بالكلية، حيث استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية وما تحويه من مرافق دراسية وخدمية وما زودت به من وسائل تعليمية، كما استمع إلى شرحٍ عن المنهاج العام والتخصصات التقنية المتنوعة ومراحل الدراسة المختلفة، ثم قام سعادته بجولة في عدد من الورش التدريبية اطلع خلالها على ما زودت بها من معدات وأجهزة متخصصة في مجالات النظم والطيران.