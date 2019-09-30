وفد عسكري سوداني يتعرف على اختصاصات مجلسي الدولة والشورى

في المحليات 1 أكتوبر,2019 نسخة للطباعة

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح امس بمكتبه بمقر المجلس وفد كلية الدفاع الوطني والحرب العليا بالجمهورية السودانية الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتنميتها.

حضر المقابلتين سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

كما زار أمس وفد دارسي دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا بجمهورية السودان مجلس الدولة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

وكان في استقبال الوفد المكرم سعيد بن علي الكلباني والمكرم ناصر بن راشد البحري، عضوا المجلس وذلك بمبنى المجلس بالبستان.

ورحب المكرم سعيد الكلباني بالوفد، متمنياً أن تحقق زيارته للسلطنة أهدافها المرجوة على صعيد تعزيز العلاقات بين السلطنة وجمهورية السودان، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وقدم المكرم الكلباني نبذة عن مسيرة الشورى في السلطنة، مؤكداً الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه- بتطوير الممارسة المؤسسية للشورى من خلال التدرج المنهجي والمدروس.

وأشار إلى أن مجلس الدولة يسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والرقابية، إضافة إلى الإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته.

من جانبه أعرب رئيس وفد دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا بجمهورية السودان اللواء الركن عادل حسن الجمري عن شكره وتقديره للمكرمين عضوي المجلس على حسن الاستقبال، كما أعرب عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة السلطنة، مشيداً في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

واطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق المجلس المختلفة، كما شاهد فيلما وثائقيا عن المجلس.