هيئة مجلس البحث العلمي تطلع على مستجدات مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020...

في اجتماعها الثاني للعام الحالي

عقدت أمس هيئة مجلس البحث العلمي اجتماعها الثاني لعام 2019 وذلك بمقر المجلس بمجمع الابتكار مسقط بالخوض.

ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق أل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة وممثلي عدد من المؤسسات الاكاديمية والخاصة أعضاء الهيئة.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الهيئة، والاطلاع على عدد من التقارير المرتبطة ببرامج ومشاريع المجلس المختلفة.

حيث اطلعت هيئة المجلس على مستجدات مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير (2020 ـ 2040) والمراحل التي مرَّ بها المشروع عبر الفرق التخصصية المختلفة وحلقات العمل التي ناقشت مخرجات العمل والجهود المبذولة لموائمة أولويات الاستراتيجية مع رؤية عمان (2020 ـ 2040) والتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية المختلقة للمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى عرض الخطوات اللاحقة حتى تقديم مسودة وثيقة الاستراتيجية للاعتماد في ديسمبر المقبل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول برنامج دعم البحوث المؤسسي المبني على الكفاءة ومدى فاعليته بعد تطبيقه في حلته الجديدة والذي سبق وأن اعتمدته هيئة مجلس البحث العلمي عبر إعادة هيكلة برنامج المنح البحثية المفتوحة في اجتماعها الثاني لعام 2018م، حيث موّل البرنامج 21 مؤسسة أكاديمية وبحثية العام الماضي، ويعمل حاليا على دراسة مقترحات الدعم لهذا العام.

من جانب آخر تم تقديم عرض حول سير العمل في البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي من خلال استعراض مخرجات العمل على المشروع البحثي المتعلق بقيم الشباب، كما اطلع أعضاء هيئة المجلس أيضا على مستجدات مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للأمانة العامة لمجلس البحث العلمي والذي يهدف الى تطوير كفاءة آداء برامج ومشروعات المجلس المختلفة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، كما تم متابعة تنفيذ عدد من القرارات الصادرة في الاجتماعات السابقة.