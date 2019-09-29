فهد بن محمود يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر والوفد المرافق له الذي نقل تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب العماني باطراد التقدم والازدهار.

وقد استعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والحرص الذي يوليه الجانبان لتطويره في العديد من المجالات، كما تم استعراض شامل للتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب معالي الدكتور خالد بن محمد العطية عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيداً بمواقف السلطنة الداعمة للمسيرة الخليجية، ومؤكداً معاليه على أهمية المباحثات التي يجريها مع معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والمسؤولين في الوزارة.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

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