جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وقطر في المجال العسكري

في المحليات 30 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

عقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج صباح أمس جلسة مباحثات رسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة، والذي يزور السلطنة حالياً.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لدى وصول سعادة الضيف مقر وزارة الدفاع.

في بداية اللقاء رحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسعادة الضيف والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر سعادة الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق.

عقب ذلك تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، كما حضرها من الجانب القطري قادة الأسلحة والضباط المرافقين لسعادته، سعادة الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة يزور كلية الدفاع الوطني.

من جانبه قام صباح امس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة بزيارة إلى كلية الدفاع الوطني يرافقه الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

وقد استمع الضيف القطري والوفد المرافق له إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض.

كما قام صباح أمس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلـحة بقلعة بيت الفلج، وقد كان في استقباله بمقر المتحف الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، حيث اصطحبه والعميد الركن رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة في جولة شملت أروقة المتحف المتعددة التي تحكي تاريخ عمان العريق، واستمع خلالها سعادة الضيف والوفد المرافق إلى شرح من قبل العقيد الركن مدير متحف قوات السلطان المسلحة عن المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة، والتـطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه.

وفي ختام الزيارة سجل الضيف الزائر كلمة أعرب فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.