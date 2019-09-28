فعالية صحية حول الندوة الوطنية للرابطة العمانية لطب النساء والولادة

نظمت الرابطة العمانية لطب النساء والولادة بالتعاون مع مستشفى ستاركير أمس الأول الندوة الوطنية التاسعة عشرة للرابطة العمانية لطب النساء والولادة.

حضر الفعالية أكثر من 100 طبيبة ومن الفئات الطبية المساعدة المختصين في مجال امراض النساء والولادة من مختلف محافظات السلطنة، وذلك بقاعة فندق سندس روتانا.

وألقت الدكتورة تميمة بنت راشد الدغيشية ـ رئيسة الرابطة العمانية لطب النساء والولادة، كلمة افتتاحية استعرضت فيها أهداف الرابطة العمانية لطب النساء والولادة منذ تأسيسها عام 2003 والفعاليات وحلقات العمل والمؤتمرات التي نظمتها بهدف رفع مستوى العناية الصحية للمرأة في السلطنة في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الصحة الإنجابية والعناية بالمرأة الحامل والجنين حتى الولادة، بالإضافة إلى الأمراض المختلفة.

مشيرة إلى ان هذه الندوة الوطنية تهدف إلى تعريف الفئات الطبية المختلفة العاملة بالسلطنة بأحدث المستجدات في مجال طب النساء والولادة ومتابعة الحمل، ومراقبة استخدام الأدوية المختلفة اثناء فترة الحمل مثل الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض الوراثية، ورفع كفاءة الأطباء عند التعامل مع الحالات الحرجة للحمل والولادة، بالإضافة إلى إيجاد منصة للنقاش بين الأطباء والمتحدثين.

وقدمت الدغيشية كلمة شكر لمؤسسة (إشراقة) جناح شركة كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية نظير تبرعها للرابطة بجهاز محاكاة الولادة بالملقط والشفط الذي سوف يستخدم لتعليم طبيبات الولادة على آليات التوليد المختلفة، والتعامل مع جميع الاحداث التي يمكن تجنبها في حالة تعسر الولادة، حيث يعمل الجهاز على تدريب الطبيبات لتوليد الجنين بالملقط والاجهزة المساعدة.

استعرضت الندوة الوطنية التاسعة عشرة أكثر من عشر أوراق عمل مختلف تتعلق بكيفية التعامل مع الانيميا أثناء الحمل، ومتابعة تناول أدوية أمراض الدم الوراثية المختلفة للأم الحامل، والتعامل مع النزيف الحاد أثناء الولادة، وإدارة اضطرابات امراض الكلى للحامل.

إضافة لذلك، ناقشت الندوة المفاهيم الحالية في العلاج التعويضي بالهرمونات، والتعامل الطبي والجراحي لبطانة الرحم، وطرق التعامل مع نقص فيتامين (د) والمكملات الغذائية أثناء الحمل، علاوة على أهمية اختيار طريقة التوليد الصحيحة في الحمل الخطر.

تخللت الندوة نقاشات تفاعلية بين الاطباء المحاضرين والحضور لرفع كفاءة الاداء، بالإضافة إلى مناقشة عملية لعدد من الحالات المرضية.