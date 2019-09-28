حلقة عمل بعنوان: (الفيزياء الطبية في الأشعة التشخيصية)

في المحليات 29 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

افتتحت أمس وحدة الفيزياء الطبية بالمستشفى السلطاني بالتعاون مع اتحاد الشرق الأوسط لمنظمات الفيزياء الطبية، والرابطة العمانية للفيزياء الطبية، حلقة عمل الأولى لإتحاد الشرق الاوسط لمنظمات الفيزياء الطبية بعنوان:(الفيزياء الطبية في الاشعه التشخيصية)، وذلك في قاعة المحاضرات بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، والتي تستمر فعالياتها حتى اليوم.

رعى الحفل سعادة الدكتور درويش المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية العاملة في مجال الفيزياء الطبية بمختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة وكوادر أكاديمية من جامعة السلطان قابوس ومعهد العلوم الصحية وبمشاركة من كوادر متخصصة في هدا المجال من الدول الخليجية والعربية.

استهلت حلقة العمل بكلمة إفتتاحية ألقتها الدكتورة زكية الرحبية رئيسة الاخصائيين للفيزياء الطبي بالمستشفى السلطاني ورئيسة اللجنة المنظمة للحلقة، حيث رحبت براعي المناسبة وكافة المشاركين في هذا الملتقى من دول مختلف الشرق الاوسط، مؤكدة بأنه في الأونة الأخيرة شهد العالم طفرة كبيرة في التقنيات والأجهزة المستخدمة في مجال الفيزياء الطبية نظراً لإهميتها في تشخيص وعلاج أنواع عديدة من الأمراض، عليه تحتم علينا مواكبة هذه المستجدات عبر عقد منثل هذه اللقاءات العلمية التي تستقطب العديد من الخبرات في مجال الفيزياء الطبية وهو بدوره يسهم في تبادل الخبرات والآراء النظرية والتطبيقية في هذا المجال ويساهم في الإرتقاء بجودة الرعاية الصحية.

بعدها ألقت الدكتورة هدى النعيمية رئيسية اتحاد الشرق الاوسط لمنظمات الفيزياء الطبية، كلمة تعريفية عن المنظمة وأهدافها.

وقد هدفت الحلقة ـ التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ـ إلى بناء شبكة تعاون من المهنيين في مجال الفيزياء الطبية في دول الشرق الاوسط، والإرتقاء بجودة الممارسات الفيزياء الطبية في مجال الاشعة التشخيصية، ومواكبة التقدم العالمي المستمر في التكنولوجيا في هذا المجال، علاوةً عن إجراء منتدى لتبادل الأفكار المبتكرة والتعاون المهني في المشاريع الصحية التي تخدم مجال الفيزياء الطبية.

وتضمنت الحلقة مناقشة 13 ورقة عمل تناولت عدة مواضيع بما في ذلك التنظيم الدولي لحماية الإشعاع في الأشعة التشخيصية ودراسات التأثير البيولوجي للإشعاع المؤين والإجراءات للوقاية منها، وتسليط الضوء عن التطورات التي طرأت على تقنيات وأجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي.

كما تخلل الحلقة عقد اجتماع لرؤساء منظمات الفيزياء الطبية في دول الشرق الاوسط في قاعة المحاضرات بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب.

وقد لاقت حلقة العمل إقبالاً كبيراً وسط إشادات من الحضور والمشاركين لهذه الحلقة، مع المطالبة الإستمرار في عقد مثل هذه الملتقيات العلمية المتخصصة لما لها من مساهمات في تعزيز وتحسين الرعاية الصحية في هذا المجال.

وفي الختام أكدت الدكتورة زكية الرحبية ـ منظمة الحلقة ـ على أهمية الحلقة وأثرها الكبير في تعزيز الجوانب والخبرات النظرية والتطبيقية للمشاركين وهو ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة المقدمة للمرضى في مختلف المؤسسات الصحية.