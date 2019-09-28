السلطنة تستضيف اليوم اجتماع وزراء العدل بدول المجلس

تستضيف السلطنة اليوم اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ينعقد خلال الفترة من التاسع والعشرين الى الثلاثين من سبتمبر الجاري وذلك بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيناقش أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالجانب العدلي وذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، منها بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة).

وسيتم خلال الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات حول بعض البنود المدرجة في جدول اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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